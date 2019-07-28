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Как похудеть навсегда: секреты стройности от диетолога

Lite » Красота 28.07.2019 - 08:49
Как похудеть навсегда: секреты стройности от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Катерина Кабашная поделилась необычными советами

Диетолог Катерина Кабашная поделилась в Instagram своими несколько необычными советами для тех, кто хочет не просто похудеть, а и остаться в новом теле и размере на всю жизнь. По ее мнению, для того, чтобы похудеть навсегда, нужно... прекратить худеть!

Да-да, именно так. Далее эксперт подробно пояснила свою точку зрения, а также раскрыла другие секреты стройности.

Как похудеть навсегда:

1. Перестаньте "худеть".

Нет, это не шутка и не "так ваш организм будет слышать слово ХУДО", я о другом. Концентрация чисто на результате (сегодня "отвес" - настроение на высоте; вес стоит или "плюс" - жизнь фигня, я тоже Чебурашка) ВЫЖИМАЕТ ЛЮБОГО! Грубо говоря, вместо того, чтобы тратить силы на работу над собой, вы сливаете их на пустые эмоции...⠀

Помните: похудение, особенно женское - это всегда "качели" (фаза цикла, мышцы отекли, соленого поели, в туалет не сходили), но если вы себя не обманываете, в итоге, рано или поздно, цель будет достигнута! ЗАПОМНИТЕ ЭТО и...монотонно каждый день просто делайте свою "работу".⠀


Как похудеть навсегда: секреты стройности от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Не ждите быстрых результатов!

Организм не может отдать больше 120-150 грамм жира в день (то есть, максимум - 4,5 кг в месяц + кг 3 воды), поэтому ПРИ БОЛЬШОМ ВЕСЕ максимум первых месяцев - 7-8 кг, при маленьком - 3-5 кг!

Конечно, все хотят побольше и побыстрее...но, здесь опять вопрос, вы хотите "красивую цифру на весах" или все же привлекательную фигуру?⠀

3. Не жестите!

Потому что, во-первых, смотрите пункт 2, а, во-вторых, сила действия = силе противодействия. Простыми словами, чем резче и сильнее себя ограничите, тем мощнее будет срыв или физический, или, к сожалению, психологический. Войдите в процесс мягко, меняя привычку за привычкой, день за днем!⠀

Как похудеть навсегда: секреты стройности от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Да, я тоже воспринимала похудение как "напряглась, потерпела, похудела", и "дохуделась" до трещащего на заднице 56 размера. Вы можете мне не верить. А можете начать менять все УЖЕ В ЭТОТ МОМЕНТ, не ожидая знака, прихода мотивации или прочей несуществующей ерунды.

Напомним, эксперт по снижению веса Катя Медушкина указала на особенности употребления спиртного во время похудения.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как питаться в отпуске, чтобы не поправиться.

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