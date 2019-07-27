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Диетолог указала на особенности употребления спиртного во время похудения

Lite » Красота 27.07.2019 - 08:51
Диетолог указала на особенности употребления спиртного во время похудения
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти советы помогут минимизировать последствия для фигуры и здоровья

Многих худеющих часто волнует вопрос - а как же быть с выпивкой? Вроде бы известно, что алкоголь весьма калориен да и вообще вреден для здоровья, но и совсем отказываться от любимых напитков, особенно летом, не хочется. Эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала на своей странице в Instagram об особенностях употребления спиртного при похудении.

"Да, мы все знаем о вреде алкоголя. Но что делать если намечается праздник, шашлыки с друзьями или романтический вечер? Жизнь очень разнообразна, нам не нужно бояться каких-то отдельных продуктов, но мы должны понимать принцип их влияния на организм", - отметила диетолог.

Как провести хорошо вечер без последствий для фигуры и здоровья:

  • не пейте спиртного на голодный желудок. Во-первых, это ускорит всасывание алкоголя в кровь (этиловый спирт - одно из очень немногочисленных веществ, всасывающихся в желудке). Во-вторых, алкогольные напитки стимулируют аппетит - будет очень сложно не переесть.
  • закуска должна быть умеренной. Обильная еда увеличит нагрузку на печень, которая и без того “занята” сложным процессом расщепления алкоголя.

Диетолог указала на особенности употребления спиртного во время похудения
Иллюстративное фото (pexels.com)

  • считайте калории. Калорийность бокала вина сопоставима с энергетической ценностью четверти шоколадки. Поэтому основная опасность не столько в самом напитке, сколько в “неподотчетной” закуске.
  • отдавайте предпочтение сухим винам - там меньше всего сахара, то есть простых углеводов, которые вечером нам совершенно ни к чему.

 

Диетолог указала на особенности употребления спиртного во время похудения

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • откажитесь от коктейлей. Часто в них кроме нескольких видов алкоголя, еще сиропы, соки, газировка. Калорийность зашкаливает.

Диетолог указала на особенности употребления спиртного во время похудения
Иллюстративное фото (pexels.com)

  • лучше пить не чаще раза в неделю. Алкоголь меняет распределение жидкости в организме, забирая воду из кровотока и накапливая ее в тканях - и таким образом провоцирует отеки и усиливает проявление целлюлита.


"Словом, как и во всем, главное - мера", - подытожила она.

Напомним, диетолог Светлана Фус рассказала, как питаться в отпуске, чтобы не поправиться.

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина  развеяла распространенные мифы о раздельном питании.

Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться: советы диетолога Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога
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