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Як схуднути назавжди: секрети стрункості від дієтолога

Lite » Краса 28.07.2019 - 08:49
Як схуднути назавжди: секрети стрункості від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Катерина Кабашна поділилася незвичайними порадами

Дієтолог Катерина Кабашна поділилася в Instagram своїми дещо незвичайними порадами для тих, хто хоче не просто схуднути, а і залишитися в новому тілі і розмірі на все життя. На її думку, для того, щоб схуднути назавжди, потрібно... припинити худнути!

так-Так, саме так. Далі експерт детально пояснила свою точку зору, а також розкрила інші секрети стрункості.

Як схуднути назавжди:

1. Перестаньте "худнути".

Ні, це не жарт і не "так ваш організм буде чути слово ХУДО", я про інше. Концентрація чисто на результаті (сьогодні "мінус" - настрій на висоті; вага стоїть або "плюс" - життя фігня, я теж Чебурашка) ВИЧАВЛЮЄ БУДЬ-КОГО! Грубо кажучи, замість того, щоб витрачати сили на роботу над собою, ви зливаєте їх на порожні емоції...⠀

Пам'ятайте: схуднення, особливо жіноче - це завжди "гойдалки" (фаза циклу, м'язи набрякли, солоного поїли, в туалет не сходили), але якщо ви себе не обманюєте, зрештою, рано чи пізно, мета буде досягнута! ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ ЦЕ і...монотонно кожен день просто робіть свою "роботу".⠀


Як схуднути назавжди: секрети стрункості від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Не чекайте швидких результатів!

Організм не може віддати більше 120-150 грам жиру в день (тобто, максимум - 4,5 кг в місяць + 3 кг води), тому ПРИ ВЕЛИКІЙ ВАЗІ максимум перших місяців - 7-8 кг, при маленькій - 3-5 кг!

Звичайно, всі хочуть побільше і швидше...але тут знову питання, ви хочете "красиву цифру на вагах" чи все ж привабливу фігуру?⠀

3. Не жестите!

Тому що, по-перше, дивіться пункт 2, а, по-друге, сила дії = силі протидії. Простими словами, чим різкіше і сильніше обмежите себе, тим потужніше буде зрив або фізичний, або, на жаль, психологічний. Увійдіть у процес м'яко, змінюючи звичку за звичкою, день за днем!⠀

Як схуднути назавжди: секрети стрункості від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Так, я теж сприймала схуднення як "напружилася, потерпіла, схудла", і "дохудла" до тріснувшого на дупі 56 розміру. Ви можете мені не вірити. А можете почати змінювати все ВЖЕ В ЦЕЙ МОМЕНТ, не чекаючи знака, приходу мотивації чи іншої неіснуючої нісенітниці.

Нагадаємо, експерт по зниженню ваги Катя Медушкина вказала на особливості вживання спиртного під час схуднення.

Раніше дієтолог Світлана Фус розповіла, як харчуватися у відпустці, щоб не поправитися.

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