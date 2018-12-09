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Похудеть легко: названа самая простая диета

Lite » Красота и Здоровье 09.12.2018 - 20:22
Похудеть легко: названа самая простая диета
Фото: Продукты (pixabay.com)

На средиземноморской диете питаться легко и не голодно

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что самая простая диета, которой легко придерживаться - это средиземноморская. Разрешенные на ней продукты сытные и не приводят к голоду. На средиземноморской диете необходимо включать в рацион полезные белки, растительную пищу, а также ограничить себя в сладостях и десертах.

Бонус такого питания, это то, что диета на 25% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Медики 12 лет наблюдали за женщинами, которые сидели на этой диете. Всего в эксперименте принимали участие 25 тысяч представителниц прекрасного пола.

"Наша новая работа свидетельствует о том, что даже небольшие изменения в известных факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно связанных с воспалением, метаболизмом глюкозы и резистентностью к инсулину, снижают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Это очень важные данные для первичной профилактики опасных недугов, - рассказали медики.

Отмечается, что сидеть на такой диете просто. На завтрак вы легко можете сделать себе яичницу со шпинатом или помидорами, а на ужин приготовить курицу или рыбу с салатом. Из сладких продуктов разрешаются фрукты в небольшом количестве.

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Кстати, диетологи рассказали, почему в стрессе мы едим сладкое и как с этим бороться.

 

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