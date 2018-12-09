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Схуднути легко: названа найпростіша дієта

Lite » Краса і здоров'я 09.12.2018 - 20:22
Схуднути легко: названа найпростіша дієта
Фото: Продукти (pixabay.com)

На середземноморській дієті харчуватися легко і не голодно

Американські вчені з Гарвардської медичної школи прийшли до висновку, що найпростіша дієта, якої легко дотримуватися - це середземноморська. Дозволені на ній продукти ситні і не призводять до голоду. На середземноморській дієті необхідно включати в раціон корисні білки, рослинну їжу, а також обмежити себе в солодощах і десертах.

Бонус такого харчування, це те, що дієта на 25% знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань у жінок.

Медики 12 років спостерігали за жінками, які сиділи на цій дієті. Всього в експерименті брали участь 25 тисяч представителниц прекрасної статі.

"Наша нова робота свідчить про те, що навіть невеликі зміни у відомих факторів ризику серцево-судинних захворювань, особливо пов'язаних із запаленням, метаболізмом глюкози і резистентністю до інсуліну, знижують ризик появи серцево-судинних захворювань. Це дуже важливі дані для первинної профілактики небезпечних недуг, - розповіли медики.

Наголошується, що сидіти на такій дієті просто. На сніданок ви можете легко зробити собі яєчню зі шпинатом або помідорами, а на вечерю приготувати курку або рибу з салатом. З солодких продуктів дозволяються фрукти в невеликій кількості.

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