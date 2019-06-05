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Для схуднення і при застуді: дієтолог розвіяла міфи про вітамін С

Lite » Краса 05.06.2019 - 15:56
Для схуднення і при застуді: дієтолог розвіяла міфи про вітамін С
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про особливості вітаміну С

Вітаміну С приписують чимало цілющих властивостей і лікують за його допомогу мало не всі хвороби. Його виписують при застуді, рекомендуют для підвищення імунітету і навіть п'ють в період схуднення. Але чи дійсно цей антиоксидант має настілки чудодійні здібностями або його роль преоцінена? Профессіоналний дієтолог Світлана Фус на сторінці в Instagram розвінчала розповсюджені міфи про вітамін С.

Так, фахівець відзначила, що цей антиоксидант не допомагає "спалювати" жирову тканину. Також він не знижує ризик простудних і вірусних захворювань. Однак, згідно з деякими дослідженнями, може трохи скоротити час перебігу хвороби, якщо почати приймати його при перших ознаках застуди.

Чи варто вірити, що цей антиоксидант навіть здатний захистити від страшних захворювань? Експерт заявила, що вітамін C, отриманий з продуктами харчування або з харчовими добавками, не захищає від розвитку онкологічних захворювань і тим більше не може бути призначений, особливо у високих дозах, при їх лікуванні, так як може знизити ефективність проведення курсу радіо - та хіміотерапії

Для схуднення і при застуді: дієтолог розвіяла міфи про вітамін С

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо отримати добову норму вітаміну для оптимізації метаболізму, а не для того, щоб з його допомогою лікувати захворювання.

Вітамін С в продуктах харчування при термообробці втрачається. Він руйнується на світлі, при зіткненні з металом (при нарізці), при контакті з повітрям.

Для схуднення і при застуді: дієтолог розвіяла міфи про вітамін С

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Втрати вітаміну при термообробці:

  • смаження - 38 - 80%;
  • варка - втрата 33 - 70%;
  • гасіння - 24 - 70%;
  • приготування в мікрохвильовці - 16 - 40%;
  • на пару - менше 10%;
  • заморожування, зберігання довше, ніж півроку - мінус 17-51% залежно від типу продукту.

Дієтолог підкреслює, що вітамін С - один з найважливіших компонентів повноцінного харчування. Всім необхідно з їжею отримувати його добову норму. А  додатковий прийом у вигляді БАДів при повноцінному харчуванні - спірне питання.

Для схуднення і при застуді: дієтолог розвіяла міфи про вітамін С

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що професійний дієтолог Альбіна Комісарова поділилася "шкідливими" порадами для тих, що худне.

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