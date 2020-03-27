Подтяжка лица без уколов: эффективная лифтинг маска в домашних условиях

Иллюстративное фото (pexels.com)

Маска поможет от морщин и улучшит цвет лица

Косметологи не скрывают, что можно проводить лифтинг маски для лица в домашних условиях, быстрый эффект от которых гарантируется использованием компонентов, богатых полезными веществами, в которых так нуждается зрелая и увядающая кожа. Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом действенной маски для подтяжки лица.



Лифтинг в домашних условиях эффективен благодаря использованию натуральных природных компонентов.



Эффективная маска доступная и простая, способна решить такие проблемы, как: мимические морщинки и заломы (связанные с возрастом), неровный рельеф кожи,тусклый нездоровый цвет лица.



Лифтинговая смесь способствует регенерации кожи, стимуляции выработки собственного коллагена, восстановлению тургора, свежести дермы, избавлению от морщин и их предупреждение.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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1 яичный желток.

1 ч.л. какао порошка ( без добавок).

1ч.л. картофельного крахмала.

1 ч.л. кедрового масла (можно заменить на любимое растительное масло).⠀

Молоко.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Желток, какао, крахмал, масло перемешать, молоко добавлять постепенно, постоянно помешивая до кремообразного состояния.

Маску нанести на все лицо, шею, зону декольте, через 20 минут смыть тёплой водой, для закрепления результата, на кожу нанести любимое уходовое средство.



Применение: 2 раза в неделю.

Курс: 10-15 процедур.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Маска мгновенного действия, эффект потрясающий. Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась личными лайфхаками по уходу за кожей.