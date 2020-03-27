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Підтяжка обличчя без уколів: ефективна ліфтинг маска в домашніх умовах

Lite » Краса 27.03.2020 - 08:38
Підтяжка обличчя без уколів: ефективна ліфтинг маска в домашніх умовах
Ілюстративне фото (pexels.com)

Маска допоможе від зморшок і поліпшить колір обличчя

Косметологи не приховують, що можна проводити ліфтинг маски для обличчя в домашніх умовах, швидкий ефект від яких гарантується використанням компонентів, багатих корисними речовинами, яких так потребує зріла шкіра, що в'яне. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся, на Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом дієвої маски для підтяжки обличчя.

Ліфтинг в домашніх умовах ефективний завдяки використанню натуральних природних компонентів.

Ефективна маска доступна і проста, здатна вирішити такі проблеми, як: мімічні зморшки і заломи (пов'язані з віком), нерівний рельєф шкіри,тьмяний нездоровий колір обличчя.

Ліфтингова суміш сприяє регенерації шкіри, стимуляції вироблення власного колагену, відновлення тургору, свіжості дерми, позбавлення від зморшок і їх попередження.


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 1 яєчний жовток.
  • 1 ч. л. какао порошку ( без добавок).
  • 1ч.л. картопляного крохмалю.
  • 1 ч. л. кедрового масла (можна замінити на улюблене рослинна олія).⠀
  • Молоко.

Підтяжка обличчя без уколів: ефективна ліфтинг маска в домашніх умовах

Ілюстративне фото (pexels.com)

Жовток, какао, крохмаль, масло перемішати, молоко додавати поступово, постійно помішуючи до кремоподібного стану.

Маску нанести на все обличчя, шию, зону декольте, через 20 хвилин змити теплою водою, для закріплення результату, на шкіру нанести улюблене уходовое засіб.

Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 10-15 процедур.


Підтяжка обличчя без уколів: ефективна ліфтинг маска в домашніх умовах

Ілюстративне фото (pexels.com)

Маска миттєвої дії, ефект приголомшливий. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася особистими лайфхаками по догляду за шкірою.

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