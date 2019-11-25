Почему вес возвращается: топ-6 мифов про диеты

Каждая женщина хотя бы раз в жизни сидела на диете. Однако после ее окончания сброшенные килограммы все равно возвращаются. Почему это происходит? Практикующий диетолог Ольга Шаевская разобрала на своей странице в Instagram основные мифы о диетах и похудении, которые мешают вам сохранить желанный вес и фигуру.

Миф 1. На самостоятельно подобранной диете можно сбросить все лишние килограммы навсегда.

На самом деле диета, которую мы назначаем себе сами, предусматривающая временное уменьшение в весе. К примеру, если вы любите сладкое, жареное и мучное и резко отказываетесь от них во время диеты, вы худеете. Однако впоследствии эти продукты снова появляются в вашем рационе. И сброшенные килограммы вернутся, еще и с запасом.

Миф 2. Чем жестче диета, тем лучший результат.

С точки зрения временного похудения, это работает, но жесткая диета замедляет обмен веществ. Как только вы возвращаетесь к нормальному питанию, тело начинает запасать жир.

Примером жесткой диеты является монодиета. К примеру, вы в течение всей недели питались только яблоками. Однако после такой диеты вас ждет пищевой срыв и, как следствие, плюс 6 кг.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Миф 3. Диета с именем ее автора - наибольшее доверие.

Такие диеты действительно способствуют похудению, но часто они являются несбалансированными и вредят здоровью.

Миф 4. Черный хлеб полезнее и диетичнее, чем белый.

Здесь стоит анализировать состав хлеба. В составе на первом месте не должно быть муки высшего сорта. Здесь может быть цельнозерновая, ржаная мука или мука с отрубями. Нужно также обращать внимание на текстуру хлеба - она должна быть плотной. Если же текстура хлеба слишком рыхлая, это означает, что в его составе много примесей и разрыхлитель.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Миф 5. Молочная продукция полезна, когда она обезжиренная.

Это неправда, ведь молочный жир в небольшом количестве очень полезен для нашего организма и является природным консервантом. Если его убрать, то нужно добавлять искусственный консервант, чтобы увеличить срок годности.Выбирайте молочные продукты средней жирности

Миф 6. Макароны не являются продуктом здорового питания.

Макароны быстрого приготовления действительно вредны, но макароны из твердых сортов пшеницы - полезный углевод. Вы спокойно можете их есть 1-2 раза в неделю.

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Чтобы диета работала постоянно, она должна стать образом жизни. Название такой диеты - правильное питание", - подытожила эксперт.

Напомним, что диетолог Надежда Пахирко предоставила инструкцию всем желающим похудеть во сне.