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Как похудеть во сне: диетолог указала на важные нюансы

Lite » Красота 22.11.2019 - 15:22
Как похудеть во сне: диетолог указала на важные нюансы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Основную роль тут играет гормон соматотропин

Гормоны управляют нашим телом, и мы учимся жить с ними в согласии. А знаете ли вы, что есть гормон, который "сжигает" наши жировые запасы по ночам? Соматотропин наращивает мышечную массу. А всем известно, чем больше мышц, тем больше калорий израсходует ваш организм для жизнедеятельности. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее раскрыла формулу плоского живота, на своей странице в Instagram рассказала, за счет чего можно худеть во время сна.

Эксперт также указала на важные нюансы в этом процессе.

Благодаря гормону соматропину расщепление жира происходит в основных проблемных зонах - на животе и талии.

Гипофиз синтезирует этот гормон с 22.00 до 2.00 ночи. Именно ночью этот гормон работает на жиросжигание и вывод жиров из организма.

Как похудеть во сне: диетолог указала на важные нюансы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Если процесс выработки гормона правильный, то у вас ускоряется процесс регенерации клеток, замедляется процесс старения, укрепляется иммунитет. Организм буквально омолаживается на клеточном уровне.

Выработка гормона -жиросжигателя нередко блокируется. Причинами может служить большой лишний вес, позднее засыпание, вечеренее переедание, привычка ложиться спать с пищей в желудке.

Как похудеть во сне: диетолог указала на важные нюансыИллюстративное фото (pexels.com)

Как запустить главный жиросжигающий гормон соматотропин, гормон роста, красоты и молодости?

Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил:

  • Настройте свой режим дня. Ложитесь спать не позднее 23.00. Длительность сна не должна быть менее 6-7 часов.
  • Избегайте поздних ужинов - последний прием пищи делайте за 3 часа до сна.
  • Никогда не ложитесь спать с пищей в желудке. И исключите высокоуглеводные продукты вечером, которые провоцируют выброс инсулина. Главного жирообразующего гормона, который блокирует выработку соматотропина.

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