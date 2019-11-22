Как похудеть во сне: диетолог указала на важные нюансы

Основную роль тут играет гормон соматотропин
Гормоны управляют нашим телом, и мы учимся жить с ними в согласии. А знаете ли вы, что есть гормон, который "сжигает" наши жировые запасы по ночам? Соматотропин наращивает мышечную массу. А всем известно, чем больше мышц, тем больше калорий израсходует ваш организм для жизнедеятельности. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее раскрыла формулу плоского живота, на своей странице в Instagram рассказала, за счет чего можно худеть во время сна.
Эксперт также указала на важные нюансы в этом процессе.
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Благодаря гормону соматропину расщепление жира происходит в основных проблемных зонах - на животе и талии.
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Гипофиз синтезирует этот гормон с 22.00 до 2.00 ночи. Именно ночью этот гормон работает на жиросжигание и вывод жиров из организма.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Если процесс выработки гормона правильный, то у вас ускоряется процесс регенерации клеток, замедляется процесс старения, укрепляется иммунитет. Организм буквально омолаживается на клеточном уровне.
Выработка гормона -жиросжигателя нередко блокируется. Причинами может служить большой лишний вес, позднее засыпание, вечеренее переедание, привычка ложиться спать с пищей в желудке.
⠀Иллюстративное фото (pexels.com)
Как запустить главный жиросжигающий гормон соматотропин, гормон роста, красоты и молодости?
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Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил:
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