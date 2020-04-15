Почему вес продолжает расти: эксперт составила чек-лист возможных причин

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог перечислила самые распространенные ошибки при похудении

Если вы не понимаете, почему вес продолжает расти, вероятно, что вы делаете что-то неправильно. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, рассмотрела в своем Instagram возможные причины и составила чек-лист распространенных ошибок желающих похудеть.

Проверьте себя по всем пунктам и, возможно, вы поймете, что делаете не так.

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Чек-лист набора веса:

Мечтаете начать ходить в спортзал в будущем, как будет время. Считаете, домашние тренировки - это бесполезная трата времени. Если уж браться, так нормально.

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Не знаете, сколько калорий вы сегодня съели - все подсчеты очень долгие и вам некогда этим заниматься.

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Не можете отказать себе в сладком, соленом, жареном, мучном - ведь живем один раз, надо жить в кайф.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Верите, что вкусно и сытно похудеть невозможно

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Не пьёте воду, потому, что она не лезет. Если организм не просит, значит ему не надо. Лучше выпью кофе или кока-колы.

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Считаете, что покупать правильные продукты - это дорогое удовольствие. И продолжаете покупать экономичные продукты - майонез, полуфабрикаты, колбасу, печенье и пр.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

До сих пор думаете, что вместо сладкого нужно есть мед, фрукты, сухофрукты. Ведь они полезные и сладкие.

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Вам категорически не хватает на себя времени. Вы считаете, что прежде всего работа и семья, а ваши нужды на самом последнем месте, если время останется.

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Вы считаете, что все сайты, блоги, рекомендации, марафоны - это не для вас. У вас это наследственное и ничего изменить нельзя.

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Вы не можете наладить свой режим сна - потому что очень много важных дел именно вечером: посидеть в соцсетях, посмотреть киношку с шоколадкой в прикуску.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Вы все знаете сами, т.к. подписаны на кучу пп-блогеров, смотрите Малышеву и пр. Просто на вас все это не действует.

Напомним, диетолог Ольга Безугла поделилась лайфхаками, как избежать переедания на карантине.