Чому вага продовжує зростати: експерт склала чек-лист можливих причин

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог перерахувала найпоширеніші помилки при схудненні

Якщо ви не розумієте, чому вага продовжує зростати, ймовірно, що ви робите щось неправильно. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, розглянула у своєму Instagram можливі причини і склала чек-лист поширених помилок бажаючих схуднути.

Перевірте себе за всіма пунктами і, можливо, ви зрозумієте, що робите не так.

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Чек-лист набору ваги:

Мрієте почати ходити в спортзал в майбутньому, як буде час. Вважаєте, домашні тренування - це марна трата часу. Якщо вже братися, так нормально.

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Не знаєте, скільки калорій ви сьогодні з'їли - всі підрахунки дуже довгі і вам ніколи цим займатися.

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Не можете відмовити собі в солодкому, солоному, смаженому, борошняному - адже живемо один раз, треба жити в кайф.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Вірите, що смачно і ситно схуднути неможливо.

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Не п'єте воду, тому, що вона не лізе. Якщо організм не просить, значить йому не треба. Краще вип'ю кави або кока-коли.

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Вважаєте, що купувати правильні продукти - це дороге задоволення. І продовжуєте купувати економічні продукти - майонез, напівфабрикати, ковбасу, печиво та ін



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Досі думаєте, що замість солодкого треба їсти мед, фрукти, сухофрукти. Адже вони корисні і солодкі.

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Вам категорично не вистачає на себе часу. Ви вважаєте, що перш за все робота і сім'я, а ваші потреби на самому останньому місці, якщо час залишиться.

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Ви вважаєте, що всі сайти, блоги, рекомендації, марафони - це не для вас. У вас це спадкове і нічого змінити не можна.

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Ви не можете налагодити свій режим сну - тому що дуже багато важливих справ саме ввечері: посидіти в соцмережах, подивитися киношку з шоколадкою в прикуску.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Ви все знаєте самі, т. к. підписані на купу пп-блогерів, дивитеся Малишеву і пр. Просто на вас все це не діє.

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