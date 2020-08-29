Победительница Холостяк-10 поделилась секретами ухода за волосами: делаю, как Клаудиа Шиффер

Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова обзавелась большим количеством подписчиков после участия в шоу, несмотря на то, что ей не удалось построить отношения с главным героем. Девушка часто делится в сети эффектными фото, а также рассказывает о своей жизни и дает полезные советы. Как обладательница красивых длинных волос она решила рассказать, как ухаживает за своей шевелюрой.

По словам Даши, хорошие волосы достались ей от природы, однако без надлежащего ухода они портятся и теряют красоту. Красотка сопроводила публикацию снимком в лифте в джинсовом наряде и с распущенными локонами.

"Красивые длинные волосы мне даны генетикой, но за последний год от постоянных плоек, накруток и моего не всегда правильного ухода они заметно повредились. Волосы я никогда не красила и все, кто меня помнят ещё с детства знают, что я всегда хожу с такой длиной и даже родилась я, как говорит папа "ну ооочень волосатая". На сегодняшний день, прохожу процесс восстановления, который даже немного болючий", - поделилась Ульянова.

Далее звезда Холостяка дала советы по уходу за длинными волосами:

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В заботе и уходе за волосами очень важны профессиональные средства, подобранные индивидуально под вас. У меня много средств от Kerastase. Также, использую продукты для восстановления волос от Balmain;

Давно пользуюсь советом Клаудии Шиффер - иметь в наличии несколько шампуней, которые чередую между собой, чтоб волосы не привыкали к одному;

Сейчас я прохожу мезотерапию - витаминные уколы в кожу головы. Очень действенный способ, укрепляет волосяные фолликулы и способствует обновлению и росту новых волос;

Витамины. Без сбалансированного питания и добавок нужного результата невозможно добиться.Волосы - это внешнее отображение нашего внутреннего состояния;

Термозащита. Никогда не забывайте наносить перед сушкой волос, накруткой, выравниванием. Это одно из самых важных правил;

Маски из кокосового масла. Немножко утомительная процедура, но результат крутой;

Никотиновая кислота в ампулах - продаётся в аптеке. Втираю в подсохшие волосы после мытья;

Массажные расчёски, которые не тянут и не вырывают волосинки. Опять же, подберёт в хорошем салоне мастер.

Стараюсь дома меньше сушить волосы феном, не пользуюсь утюжком, не ложусь спать с мокрыми волосами, после мытья не ношу полотенце часами на голове.

Даша Ульянова рассказала, как ухаживает за своими шикарными длинными волосами (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

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