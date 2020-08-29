Переможниця Холостяк-10 поділилася секретами догляду за волоссям: роблю, як Клаудіа Шиффер

Дівчина розповіла, як їй вдається підтримувати свою розкішну шевелюру
Переможниця 10 сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова обзавелася великою кількістю підписників після участі в шоу, незважаючи на те, що їй не вдалося побудувати стосунки з головним героєм. Дівчина часто ділиться в мережі ефектними фото, а також розповідає про своє життя і дає корисні поради. Як володарка красивого довгого волосся вона вирішила розповісти, як доглядає за своєю шевелюрою.
За словами Даші, гарне волосся дісталося їй від природи, проте без належного догляду воно псується і втрачає красу. Красуня супроводила публікацію знімком у ліфті в джинсовому одязі і з розпущеним волоссям.
"Гарне довге волосся мені дано генетикою, але за останній рік від постійних плойок, накруток і мого не завжди правильного догляду воно помітно пошкодилося. Волосся я ніколи не фарбувала і всі, хто мене пам'ятає ще з дитинства знають, що я завжди ходжу з такою довжиною і навіть народилася я, як каже тато "ну дуууже волохата". На сьогоднішній день, проходжу процес відновлення, який навіть трохи болючий", - поділилася Ульянова.
Далі зірка Холостяка дала поради по догляду за волоссям:
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Даша Ульянова розповіла, як доглядає за своїми шикарними довгими волоссям (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Раніше переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова розповіла, як подолала свою фобію - страх висоти.
До речі, переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова поділилася фото, зробленими ще до пластики губ.