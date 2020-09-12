Питание против целлюлита: топ-7 действенных советов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как уменьшить "апельсиновую корку" с помощью питания

Это страшное для женщин слово — целлюлит! Лучше всего бороться с этой проблемой комплексно - спорт, массаж, косметические средства и правильное питание. Сертифицированный коуч, эксперт в психологии снижения веса Елена Кален рассказала о методах профилактики "апельсиновой корки" с помощью питания.

Она выделила два основных правила:

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1. Употреблять продукты, которые выбирает организм, и только при чувстве голода, эквивалентно дневным тратам энергии. Тогда лишняя еда не откладывается и не образует жировых отложений и целлюлита.

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2. Для того, чтобы иметь красивую ровную кожу, рекомендуется питаться, придерживаясь баланса белков, жиров и углеводов. Наш организм сам знает, какое питание ему необходимо в данный момент времени. Прислушиваясь к своему телу, мы подбираем рацион индивидуально для себя.

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Топ-7 советов, соблюдая которые, вы сможете уменьшить проявление или вовсе распрощаетесь с целлюлитом:

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1. Реже принимать в пищу очень жирные продукты, например копчености, жирное мясо. Чаще готовить вареные и запеченные блюда, блюда на пару.

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2. Уменьшить количество потребляемой соли. Это позволит избежать задержки жидкости в организме и межклеточном пространстве, что улучшит обмен веществ.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Обдуманно подходить к выбору сладкого и мучного. Например, заменить молочный шоколад на горький, белый хлеб — на хлеб грубого помола или бородинский.

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4. Отдать предпочтение зеленому чаю с натуральными травами. Травяной чай помогает ускорить обмен веществ, улучшает состояние кожи и организма в целом.

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5. Исключить алкоголь или принимать его в минимальных количествах. Алкоголь снижает скорость обмена веществ, задерживает воду в организме, способствует образованию шлаков и токсинов, накоплению жира.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Пить больше воды. Вода очищает организм, улучшает обмен веществ, выводит токсины и шлаки, что способствует профилактике целлюлита и улучшает состояние кожи.

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7. Включить в рацион больше зелени, овощей, каш, фруктов с низким содержанием сахара.

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