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Ошибки в уходе: 12 вещей, которые нельзя делать с лицом

Четверг 03 сентября 2020 08:38
Ошибки в уходе: 12 вещей, которые нельзя делать с лицом
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Бьюти-блогер предупредила о частых ошибках, которые могут навредить вашей коже

Часто женщины допускают ошибки в уходе за лицом, а потом сокрушаются – отчего кожа такая сухая (неровная, с сыпью, морщинами и пятнами и другими проблемами). Бьюти-блогер Наталья перечислила вещи, которые ни в коем случае не стоит делать, чтобы не навредить себе и своей красоте.

Давай проверим, какие из пунктов ты нарушаешь и вредишь своему личику.

НИКОГДА:

  • не ложись спать с косметикой! ну это золотое правило знают все
  • не делай скраб, если есть активные высыпания! Иначе ты просто травмируешь кожу и усугубишь высыпания, они расползаются по всему лицу
  • не мажь лицо 1000 и 1 средством! Не нужно использовать много средств одновременно, смысла от этого никакого не будет, твой уход должен состоять из нескольких этапов

Ошибки в уходе: 12 вещей, которые нельзя делать с лицом

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • не используй полотенце для тела и лица вместе! Советую вытирать лицо одноразовыми салфетками, уже через неделю увидишь эффект
  • не меняй наволочки раз в 2 недели! менять наволочки нужно как можно чаще, там скапливается много грязи от волос и лица, кожа выделяет сало
  • не используй средства в составе со спиртом! если у тебя очень сухое лицо, многие в борьбе за красотой используют много средств, не обращая внимание на составы
  • не наноси тональное средство толстым слоем, дабы скрыть все прыщи! Чем толще слой, тем меньше видно прыщи, думаешь ты? А вот и нет! Тональная основа должна быть тонкой вуалью на вашем лице, а для прыщей и покраснений есть корректоры, от зелёного до бежевого

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  • не трогай своё лицо грязными руками! здесь даже говорить нечего, просто не трогай!

Ошибки в уходе: 12 вещей, которые нельзя делать с лицом

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • не дави любые высыпания на лице! никогда не дави, как бы сильно не хотелось
  • не пренебрегай пилингами! кожа нуждается в очищении эпидермиса, его нужно обновлять
  • умываться мылом! не советую делать это, по крайней мере часто, можно сильно иссушить кожу(многие умывается борным или дегтярным мылом, они сушат сильно)
  • пользоваться тем же уходом, что и мама/подруга и Маша с соседнего двора! Нет универсальных средств, если твоей подруге подходит один уход, нет никакой гарантии, что он так же хорошо подойдёт тебе! Кожа у всех разная, даже если на вид кажется одинаковой

Напомним, что ранее бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась рецептом действенной домашней маски-пленки от черных точек.

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