Ошибки в уходе: 12 вещей, которые нельзя делать с лицом

Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер предупредила о частых ошибках, которые могут навредить вашей коже

Часто женщины допускают ошибки в уходе за лицом, а потом сокрушаются – отчего кожа такая сухая (неровная, с сыпью, морщинами и пятнами и другими проблемами). Бьюти-блогер Наталья перечислила вещи, которые ни в коем случае не стоит делать, чтобы не навредить себе и своей красоте.

Давай проверим, какие из пунктов ты нарушаешь и вредишь своему личику.



НИКОГДА:

не ложись спать с косметикой! ну это золотое правило знают все

не делай скраб, если есть активные высыпания! Иначе ты просто травмируешь кожу и усугубишь высыпания, они расползаются по всему лицу

не мажь лицо 1000 и 1 средством! Не нужно использовать много средств одновременно, смысла от этого никакого не будет, твой уход должен состоять из нескольких этапов

Иллюстративное фото (pexels.com)

не используй полотенце для тела и лица вместе! Советую вытирать лицо одноразовыми салфетками, уже через неделю увидишь эффект

не меняй наволочки раз в 2 недели! менять наволочки нужно как можно чаще, там скапливается много грязи от волос и лица, кожа выделяет сало

не используй средства в составе со спиртом! если у тебя очень сухое лицо, многие в борьбе за красотой используют много средств, не обращая внимание на составы

не наноси тональное средство толстым слоем, дабы скрыть все прыщи! Чем толще слой, тем меньше видно прыщи, думаешь ты? А вот и нет! Тональная основа должна быть тонкой вуалью на вашем лице, а для прыщей и покраснений есть корректоры, от зелёного до бежевого

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не трогай своё лицо грязными руками! здесь даже говорить нечего, просто не трогай!

Иллюстративное фото (pexels.com)

не дави любые высыпания на лице! никогда не дави, как бы сильно не хотелось

не пренебрегай пилингами! кожа нуждается в очищении эпидермиса, его нужно обновлять

умываться мылом! не советую делать это, по крайней мере часто, можно сильно иссушить кожу(многие умывается борным или дегтярным мылом, они сушат сильно)

пользоваться тем же уходом, что и мама/подруга и Маша с соседнего двора! Нет универсальных средств, если твоей подруге подходит один уход, нет никакой гарантии, что он так же хорошо подойдёт тебе! Кожа у всех разная, даже если на вид кажется одинаковой

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