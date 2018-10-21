Пагубно влияют: опубликован список того, что не стоит делать натощак

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Большинство из привычек формируется годами, однако, чтобы избежать серьезных проблем с пищеварительной системой, от них лучше избавиться

Всем известно, что к выбору продуктов питания стоит относиться ответственно, но многие забывают, чего не надо делать непосредственно перед приемом пищи. На сайте "Новости Закарпатья" опубликовали интересную новость, составив короткий список того, что не следует делать на голодный желудок.

Большинство привычек формируется у человека с годами, и они становятся частью их жизни. Это правило касается и поведения после пробуждения: как-то умыться, сделать зарядку, выпить кофе или что-то еще. В связи с этим эксперты опубликовали топ-3 позиции того, что не стоит делать натощак.

В первую очередь отмечается, что не стоит употреблять алкоголь, ведь он и без того пагубно влияет на наш организм. А употреблением спиртных напитков на голодный желудок опасно для нас вдвойне, ведь если в желудке пусто, алкоголь мгновенно попадает в систему кровообращения, где безнаказанно отключает нас от управления телом.

Говорится и о физических упражнениях, аргументируя это тем, что наш организм можно сравнить с очень сложным механизмом, для работы которого необходимо топливо. Соответственно, чем качественнее топливо, тем качественнее и эффективнее работает наше тело.

Ну и напоследок акцентируется внимание на употреблении напитков, содержащих кофеин. Как оказалось, чашечка кофе или чая по утрам на голодный желудок – не самая хорошая идея, ведь кофеин натощак часто провоцирует кислую отрыжку и изжогу.

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Видео: РБК-Украина