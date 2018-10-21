Згубно впливають: опублікований список того, що не варто робити натщесерце

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Більшість із звичок формується роками, однак, щоб уникнути серйозних проблем з травною системою, від них краще позбутися

Всім відомо, що до вибору продуктів харчування варто ставитися відповідально, але багато хто забуває, чого не треба робити безпосередньо перед прийомом їжі. На сайті "Новини Закарпаття" опублікували цікаву новину, склавши короткий список того, що не слід робити на голодний шлунок.

Більшість звичок формується у людини з роками, і вони стають частиною їх життя. Це правило стосується і поведінки після пробудження: як-то вмитися, зробити зарядку, випити каву або щось ще. У зв'язку з цим експерти опублікували топ-3 позиції того, що не варто робити натщесерце.

У першу чергу відзначається, що не варто вживати алкоголь, адже він і без того згубно впливає на наш організм. А вживанням спиртних напоїв на голодний шлунок небезпечно для нас подвійно, адже якщо в шлунку порожньо, алкоголь миттєво потрапляє у систему кровообігу, де безкарно відключає нас від управління тілом.

Йдеться і про фізичнi вправb, аргументуючи це тим, що наш організм можна порівняти з дуже складним механізмом, для роботи якого необхідно паливо. Відповідно, чим якісніше пальне, тим якісніше та ефективніше працює наше тіло.

Ну і наостанок акцентується увага на вживання напоїв, що містять кофеїн. Як виявилося, чашка кави або чаю вранці на голодний шлунок – не сама хороша ідея, адже кофеїн натщесерце часто провокує кислу відрижку і печію.

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Відео: РБК-Україна