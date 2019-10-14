Как остаться стройной после похудения: эксперт озвучила важные моменты

Очень часто сброшенные килограммы предательски возвращаются
Нередко после похудения с таким трудом сброшенные килограммы вновь возвращаются - иногда даже больше, чем до начала похудения. Как же этого избежать и остаться стройной? Об этом рассказала фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Велева на своей странице в Instagram.
Она озвучила важные моменты, которые стоит учитывать, чтобы оставаться стройной и не поправляться.
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Пить достаточно воды (30мл/кг веса)
Вода влияет на скорость обменных процессов, в том числе и на процессы похудения.
Умеренность в еде, особенно касается сладкого
Тортик периодически можно, важно сколько, когда и с чем его есть.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Не пропускайте завтрак и обед
Это стратегически важные приёмы пищи, и поруская их, организм обречён на голод в первой половине дня. А все что не доел днем, захочется обязательно съесть вечером.
Помните про жидкие калории
Кофе с молоком, сладкие напитки, компоты и морсы, фреши...
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
После 16:00 метаболизм углеводов замедляется, поэтому старайтесь не есть сладкое, мучное, фрукты, крахмалистые овощи, а также продукты повышающие инсулин: например, сырники и молоко.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Напомним, диетолог Наталья Кошкина поделилась советами, как эффективно худеть в повседневной жизни.
Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина дала советы, как избежать чувства голода во время похудения.