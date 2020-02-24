Как остановить выпадение и ускорить рост волос: рецепт эффективного средства

Какая девушка не мечтает о густых, красивых и блестящих волосах. Во время расчесывания или мытья головы вы заметили, что у вас выпадает много волос? Пора бить тревогу, пока не поздно. Редеющая шевелюра никого не красит. Как справиться с этой проблемой, бьюти-блогер Марина рассказала на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог", где она публикует простые и эффективные рецепты.



Среднестатистическая норма выпадения волос – 50-100 в день. Если же норма резко превышается или вы замечаете внезапное изменение "качества" ваших волос, их истончение – это прямое показание незамедлительно обратиться к специалисту и провести обследование организма.



Чем раньше вы начнете бороться с выпадением волос, тем больше у вас будет шансов на успех. Домашняя маска для волос благодаря натуральному составу и активному, эффективному действию поможет остановить выпадение, укрепить корни и ускорить рост волос.

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Приготовление и применение:

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Полевой хвощ 3 ч.л.

Корень лопуха 2-4 ст.л.⠀

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Полевой хвощ залить стаканом кипятка, закрыть крышкой и дать настояться 1 час. Корень лопуха перемолоть в порошок.



Перед приготовлением маски настой полевого хвоща стоит хорошо подогреть.



В порошок лопуха постепенно добавлять горячий настой хвоща, постоянно помешивая, нужно довести массу до состояния кашицы.

Иллюстративное фото (unsplash.com)



Процедуру стоит выполнять на сухие волосы. Маску втереть в корни волос, голову утеплить и выдержать 1 час, затем помыть голову привычным для вас способом, оставшийся настой хвоща развести водой и на завершающем этапе ополоснуть голову.



Применение: 1, а лучше 2 раза в неделю. Курс: 3 месяца.



Уникальные свойства этой маски подарят волосам густоту и силу. Фолликулы, почувствовав действие волшебных ингредиентов, пробудятся ото сна и начнут расти, корни укрепятся.



Иллюстративное фото (unsplash.com)

Противопоказано окрашенным блондинкам, т.к. может дать непредсказуемый оттенок. Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, диетолог Анастасия Белоус назвала топ-15 незаменимых продуктов питания для густоты волос.