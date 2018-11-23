Опасные продукты: топ-4 врага красивой улыбки

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И дело вовсе не в конфетах

В детстве нас пугали тем, что сладкое можеть спровоцировать зубную боль. Однако, как выяснилось, зубы страдают не только от конфет. Эксперты назвали список полезных с первого взгляда, но вредных для зубов продуктов. Об этом сообщает российское СМИ.

1. Бобовые

Если Вы любитель фасоли, то новости неутешительные. Дело в том, что обыкновенная фасоль содержит белок под названием "фитогемагглютинин". У него есть интересная особенность - он провоцирует пролиферацию клеток, процесс новообразования клеток и внутриклеточных структур. Это приводит к разрастанию тканей путем интенсивного деления клеток.

А опасность состоит в том, что при наличии кариозных зубов в полости рта употребление бобовых может привести к появлению очага воспаления на корне зуба. Через глубокую кариозную полость фитогемагглютинин проникает в корневую систему, а оттуда - в околокорневую зону. Там этот белок способствует формированию гранулемы - небольшого округлого образования, которое характеризуется длительным и бессимптомным течением.

2. Мясные продукты

Бывает такое, когда ешь отбивную, а в результате мучаешься из-за волокон, которые застряли между зубами. Это вовсе не так безобидно: волокна мясных продуктов, оставшиеся в промежутках между зубами и кариозных полостях, быстро разлагаются и могут провоцировать появление неприятного запаха изо рта, при этом выступая в качестве настоящего пиршества для микробов. Последствия могут быть плачевны и для зубов, и для десен.

3. Лед

Все любят пить напитки со льдом, особенно летом. Однако лед обладает твердой структурой, а многие люди во время употребления коктейлей и других напитков любят погрызть лед. Вследствие чего зуб может получить травму. В некоторых случаях она способна привести к необходимости его удаления.

4. Пакетированный чай

Пакетированный чай не только уступает по вкусу листовому, но и производитель иногда добавляет в них красители. Они повышают кислотность напитка, что приводит к изменению минерального состава эмали зубов. Практически такой же эффект оказывают кислые напитки. К тому же в пакетированном чае слишком высокое содержание фторидов, которое негативно влияет на состояние зубов и костей организма.

Фото: (pixabay.com)

Напомним, включение определенных продуктов питания в рацион в зимний период поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Они помогут организму адаптироваться к погодным условиям, являющимся для него серьезным стрессом. Диетолог рассказала, на какие продукты следует налегать зимой.

Отметим, что диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона. Фус утверждает, что при попытках нормализовать вес, люди исключают макароны из своего рациона. Хотя, на самом деле, есть макароны, которые не относятся к разряду "вредного мучного". Макароны из твердых сортов богаты клетчаткой и растительным белком, содержат витамины, минералы и являются источником сложных углеводов. Помимо того, практически не содержат жиров.

Мы также сообщали, что эксперты рассказали, чем "заедать" стресс полезно. Люди, которые употребляют в пищу овощей по макисмуму значительно меньше подвержены стрессам, чем те, кто ест овощи мало. В целом, от трех до четырех порций овощей в день снижают уровень стресса на 12%.

Видео: РБК-Украина