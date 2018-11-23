Небезпечні продукти: топ-4 ворога красивої усмішки

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І справа зовсім не в цукерках

В дитинстві нас лякали тим, що солодке може спровокувати зубний біль. Однак, як з'ясувалося, зуби страждають не тільки від цукерок. Експерти назвали список корисних з першого погляду, але шкідливих для зубів продуктів. Про це повідомляє російське ЗМІ.

1. Бобові

Якщо Ви любитель квасолі, то новини невтішні. Справа в тому, що звичайна квасоля містить білок під назвою "фітогемаглютинін". У нього є цікава особливість - він провокує проліферацію клітин, процес новоутворення клітин і внутрішньоклітинних структур. Це призводить до розростання тканин шляхом інтенсивного поділу клітин.

А небезпека полягає в тому, що при наявності каріозних зубів у порожнині рота вживання бобових може призвести до появи вогнища запалення на корені зуба. Через глибоку каріозну порожнину фітогемаглютинін проникає в кореневу систему, а звідти - в зону білякореневу. Там цей білок сприяє формуванню гранульоми - невеликого округлого утворення, яке характеризується тривалим і безсимптомним перебігом.

2. М'ясні продукти

Буває таке, коли їси відбивну, а в результаті мучишся через волокна, які застрягли між зубами. Це зовсім не так безневинно: волокна м'ясних продуктів, що залишилися в проміжках між зубами і каріозних порожнинах, швидко розкладаються і можуть провокувати появу неприємного запаху з рота, при цьому виступаючи в якості справжнього бенкету для мікробів. Наслідки можуть бути плачевні і для зубів, і для ясен.

3. Лід

Всі люблять пити напої з льодом, особливо влітку. Однак лід володіє твердою структурою, а багато людей під час вживання коктейлів та інших напоїв люблять погризти лід. Внаслідок чого зуб може отримати травму. У деяких випадках вона здатна призвести до необхідності його видалення.

4. Пакетований чай

Пакетований чай не тільки поступається за смаком листовому, але і виробник іноді додає в них барвники. Вони підвищують кислотність напою, що призводить до зміни мінерального складу емалі зубів. Практично такий же ефект мають кислі напої. До того ж в пакетованому чаї занадто високий вміст фторидів, які негативно впливають на стан зубів і кісток організму.

Фото: (pixabay.com)

Нагадаємо, включення певних продуктів харчування в раціон в зимовий період допоможе зберегти здоров'я і хороше самопочуття. Вони допоможуть організму адаптуватися до погодних умов, що є для нього серйозним стресом. Дієтолог розповіла, на які продукти слід налягати взимку.

Зазначимо, що дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону. Фус стверджує, що при спробах нормалізувати вагу, люди виключають макарони зі свого раціону. Хоча, насправді, є макарони, які не відносяться до розряду "шкідливого мучного". Макарони з твердих сортів багаті клітковиною і рослинним білком, містять вітаміни, мінерали і є джерелом складних вуглеводів. Крім того, практично не містять жирів.

Ми також повідомляли, що експерти розповіли, чим "заїдати" стрес корисно. Люди, які вживають в їжу максимум овочів значно менше схильні до стресів, ніж ті, хто їсть овочі мало. В цілому, від трьох до чотирьох порцій овочів в день знижують рівень стресу на 12%.

Відео: РБК-Україна