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Омолаживающая маска для лица на основе фитоэстрогенов: эффективный рецепт

Lite » Красота 24.05.2020 - 08:37
Омолаживающая маска для лица на основе фитоэстрогенов: эффективный рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер предложила несложный домашний рецепт

В зрелости кожа становится суше, хуже удерживает влагу, теряет упругость. Чтобы восстановить былую эластичность, ей необходима гормональная терапия, однако синтетические гормоны имеют множество серьезных побочных эффектов и естественно не применяются в косметологии. Поэтому, когда ученые в конце ХХ века предложили в качестве замены синтетическим гормонам вещества растительного происхождения, подобные человеческим эстрогенам, это произвело настоящую сенсацию. Бьюти-блогер Марина на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом омолаживающей маски для лица на основе фитоэстрогенов.

Фитоэстрогены были признаны безопасным средством и рекомендованы к применению в косметологической сфере. К тому же фитоэстрогены не являются гормонами в полном смысле слова, поэтому пользоваться косметикой с фитоэстрогенами можно в любом возрасте.

Было выяснено, что экстракты, содержащие фитоэстрогены, стимулируют регенерацию клеток эпидермиса, к тому же фитоэстрогены обладают бактерицидным действием и являются антиоксидантами, что также замедляет процессы старения.

Омолаживающая маска для лица на основе фитоэстрогенов: эффективный рецепт

Иллюстративное фото (pexels.com)


Для косметических целей фитоэстрогены добывают из клевера, люцерны, хмеля и солодки, классическим их источником является льняное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Соевая мука - 2 ч.л.
  • Масло растительное (любимое, по типу кожи). - 1/2 ч.л.
  • Мёд - 1 ч.л. ( в случае аллергии, не добавлять).⠀
  • Отвар шишек хмеля или корня солодки (2 ч.л. травы на 1 стакан кипятка).


В соевую муку добавить мёд и масло. Отвар добавлять постепенно, постоянно помешивая до получения кремообразной консистенции удобной в нанесении.

Омолаживающая маска для лица на основе фитоэстрогенов: эффективный рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)

Маску нанести на всё лицо, зону вокруг глаз, шею, зону декольте, выдержать 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем. Оставшийся отвар можно использовать в качестве умывалки или тоника.

Процедура даёт результат уже с первого применения.

Применение: 2 раза в неделю.
Курс: 10 процедур.

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом.

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Автор: Марина Настевич

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