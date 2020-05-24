Омолоджуюча маска для обличчя на основі фітоестрогенів: ефективний рецепт

Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер запропонувала нескладний домашній рецепт

У зрілості шкіра стає сухішою, гірше утримує вологу, втрачає пружність. Щоб відновити колишню еластичність, їй необхідна гормональна терапія, однак синтетичні гормони мають безліч серйозних побічних ефектів і природно не застосовуються в косметології. Тому, коли вчені в кінці ХХ століття запропонували в якості заміни синтетичних гормонів речовини рослинного походження, подібні людським естрогенам, це справило справжню сенсацію. Б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом омолоджувальної маски для обличчя на основі фітоестрогенів.

Фітоестрогени були визнані безпечним засобом і рекомендовані до застосування в косметологічній сфері. До того ж фітоестрогени не є гормонами в повному розумінні слова, тому користуватися косметикою з фітоестрогенами можна в будь-якому віці.



Було з'ясовано, що екстракти, що містять фітоестрогени, стимулюють регенерацію клітин епідермісу, до того ж фітоестрогени мають бактерицидну дію і є антиоксидантами, що також уповільнює процеси старіння.

Ілюстративне фото (pexels.com)



Для косметичних цілей фітоестрогени добувають з конюшини, люцерни, хмелю й солоду, класичним їх джерелом є лляне масло.

⠀

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

⠀

Соєве борошно - 2 ч. л.

Масло рослинне (улюблене, по типу шкіри). - 1/2 ч. л.

Мед - 1 ч. л. ( у разі алергії, не додавати).⠀

Відвар шишок хмелю або кореня солодки (2 ч. л. трави на 1 склянку окропу).

⠀

У соєве борошно додати мед і масло. Відвар додавати поступово, постійно помішуючи до отримання кремоподібній консистенції зручною в нанесенні.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Маску нанести на обличчя, зону навколо очей, шию, зону декольте, витримати 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений уходовый крем. Відвар, що залишився можна використати в якості вмивалки або тоніка.



Процедура дає результат вже з першого застосування.

⠀

Застосування: 2 рази на тиждень.

Курс: 10 процедур.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч