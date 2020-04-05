Я через месяц карантина: Маша Ефросинина позабавила сеть смешным фотоколлажем

Телеведущая продемонстрировала отменное чувство юмора
Маша Ефросинина отвественно придерживается карантина и остается на самоизоляции с мужем и детьми. Даже юбилей супруга Тимура Хромаева они отпраздновали в кругу семьи на лесной опушке, попивая чай. Также ведущая иногда выезжает с родными на дачу и принимает участие в прямых эфирах других звезд - к примеру, на днях они с Олей Поляковой откровенно поговорили на тему “красоты”. Тема самоизоляции дала Маше возможность проявить свое чувство юмора и умение посмеяться над собой.
Так, ведущая решила показать, как она выглядит после месяца нахождения дома на карантине, и опубликовала забавный фотоколлаж. На нем Ефросинина запечатлена 1 и 31 марта, и если на первом фото она в красивом наряде, с макияжем и прической, то на втором - неряшливо одетая и с лишним весом.
"Не знаю, кто автор, но он «мой» человек", - прокомментировала Маша.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Видимо, сей "шедевр" был сделан кем-то из пользователей сети, однако ведущая не побоялась выставить его на своей странице.
Фолловеры оценили юмор Ефросининой и засыпали ее ответными шутками в комментариях, благодаря за позитив.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина откровенно высказалась о кризисе в браке и призналась, что однажды была на грани развода со своим супругом — бизнесменом Тимуром Хромаевым.