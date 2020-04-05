Я через месяц карантина: Маша Ефросинина позабавила сеть смешным фотоколлажем

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая продемонстрировала отменное чувство юмора

Маша Ефросинина отвественно придерживается карантина и остается на самоизоляции с мужем и детьми. Даже юбилей супруга Тимура Хромаева они отпраздновали в кругу семьи на лесной опушке, попивая чай. Также ведущая иногда выезжает с родными на дачу и принимает участие в прямых эфирах других звезд - к примеру, на днях они с Олей Поляковой откровенно поговорили на тему “красоты”. Тема самоизоляции дала Маше возможность проявить свое чувство юмора и умение посмеяться над собой.

Так, ведущая решила показать, как она выглядит после месяца нахождения дома на карантине, и опубликовала забавный фотоколлаж. На нем Ефросинина запечатлена 1 и 31 марта, и если на первом фото она в красивом наряде, с макияжем и прической, то на втором - неряшливо одетая и с лишним весом.

"Не знаю, кто автор, но он «мой» человек", - прокомментировала Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Видимо, сей "шедевр" был сделан кем-то из пользователей сети, однако ведущая не побоялась выставить его на своей странице.

Фолловеры оценили юмор Ефросининой и засыпали ее ответными шутками в комментариях, благодаря за позитив.

Рубрика називається: «Впізнай себе»

31 марта ещё есть макияж! Я о нем забыла день на пятый

Лайк, если Маша супер

зовсім не схожа на Вас,Маша!!! Ви красунечка !!!

Учитывая, сколько лет фотке справа, Маша, Вы вдохновляете снановиться лучшей версией себя

Всё равно красотка! на втором фото - кепку снять и синие тени смыть! И не отличишь.

Машка ну ты огонь

Маша как смешно не могу

Как привыкнуть к лифчику после карантина

Класс! Декольте огонь 31 Марта! Господи,пусть это скорее все закончится и мы будет наслаждаться жизнью

Зрит в корень

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина откровенно высказалась о кризисе в браке и призналась, что однажды была на грани развода со своим супругом — бизнесменом Тимуром Хромаевым.