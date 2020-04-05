ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Я через месяц карантина: Маша Ефросинина позабавила сеть смешным фотоколлажем

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2020 - 14:11
Я через месяц карантина: Маша Ефросинина позабавила сеть смешным фотоколлажем
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая продемонстрировала отменное чувство юмора

Маша Ефросинина отвественно придерживается карантина и остается на самоизоляции с мужем и детьми. Даже юбилей супруга Тимура Хромаева они отпраздновали в кругу семьи на лесной опушке, попивая чай. Также ведущая иногда выезжает с родными на дачу и принимает участие в прямых эфирах других звезд - к примеру, на днях они с Олей Поляковой откровенно поговорили на тему “красоты”. Тема самоизоляции дала Маше возможность проявить свое чувство юмора и умение посмеяться над собой.

Так, ведущая решила показать, как она выглядит после месяца нахождения дома на карантине, и опубликовала забавный фотоколлаж. На нем Ефросинина запечатлена 1 и 31 марта, и если на первом фото она в красивом наряде, с макияжем и прической, то на втором - неряшливо одетая и с лишним весом.

"Не знаю, кто автор, но он «мой» человек", - прокомментировала Маша.

Я через месяц карантина: Маша Ефросинина позабавила сеть смешным фотоколлажем

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Видимо, сей "шедевр" был сделан кем-то из пользователей сети, однако ведущая не побоялась выставить его на своей странице.

Фолловеры оценили юмор Ефросининой и засыпали ее ответными шутками в комментариях, благодаря за позитив.

  • Рубрика називається: «Впізнай себе»
  • 31 марта ещё есть макияж! Я о нем забыла день на пятый
  • Лайк, если Маша супер
  • зовсім не схожа на Вас,Маша!!! Ви красунечка !!!
  • Учитывая, сколько лет фотке справа, Маша, Вы вдохновляете снановиться лучшей версией себя
  • Всё равно красотка! на втором фото - кепку снять и синие тени смыть! И не отличишь.
  • Машка ну ты огонь
  • Маша как смешно не могу
  • Как привыкнуть к лифчику после карантина
  • Класс! Декольте огонь 31 Марта! Господи,пусть это скорее все закончится и мы будет наслаждаться жизнью
  • Зрит в корень

Я через месяц карантина: Маша Ефросинина позабавила сеть смешным фотоколлажем

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина откровенно высказалась о кризисе в браке и призналась, что однажды была на грани развода со своим супругом — бизнесменом Тимуром Хромаевым.

Поехали страдать: Маша Ефросинина раскрыла забавные подробности знакомства с мужем Талии пришел гаплык: Маша Ефросинина похвасталась щедрым застольем на даче
Новости Украины Маша Ефросининаведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь