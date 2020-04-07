Очищає і запускає метаболізм: Єфросиніна поділилася ранковим диво-напоєм

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча давно не ділилася секретами краси і здоров'я

Маша Єфросиніна вирішила виправити ситуацію і хоча б частково відкрити шанувальникам свої секрети краси і здоров'я у період карантину. Як і багато українців, сім'я Єфросиніної також знаходиться на домашній самоізоляції. І все ж Маша намагається в цей час випускати корисні прямі ефіри з педіатрами, психологами і т. д. За всім цим телеведуча і блогер практично перестала ділитися б'юті-лайфхаками. Однак 7 квітня вранці Маша показала свій головний "лайфхак" з теплою водою і медом.

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча записала ранкове відео, позуючи з кумедною instagram-маскою у вигляді вінка з часнику. Також блогер нанесла зволожуючі патчі під очі!

“Хочу виправити помилку. В тому, що я показую все на карантині, крім якихось прийомів догляду за собою, — говорить Маша. — Часник! Говорить про те, що я вчора ввечері прочитала, що якісь лікарі радять з'їдати часник натщесерце. Я вирішила так — нехай він буде у мене на голові. Жерти я його не буду — не розумію, навіщо це робити. Моя головна рекомендація вранці наступна. Я її багато разів показувала".

Далі телеведуча показала на столі склянку теплої води і баночку з медом.

“Гаряча вода, але така, що не обпалює горло — 40 градусів. Мед, беру неповну чайну ложку і розмішую у воді. Значить, гаряча вода з медом вранці все очищає, запускає метаболізм, каже "привіт" вашому кишечнику та обміну речовин. Взагалі я зараз протягом всього карантину п'ю гарячу воду протягом усього дня. Гірше точно не буде! А ще дуже добре регулює апетит", — підсумувала Єфросиніна.

До речі, якось Єфросиніна поділилася головними принципами свого харчування. Один з яких — Маша намагається не голодувати! “Не можу і не хочу. Не вірю в користь від цього", — каже телеведуча.

Також фрукти і фреші вона вживає до прийому їжі. Як пояснює ведуча, на перетравлення фруктів йде хвилин 15-20, а на важку їжу — до декількох годин.

Вуглеводну їжу Єфросиніна дозволяє собі тільки до 15 годин, не пізніше. Адже вуглеводи — це енергія, а наша активність припадає на ранкові та обідні години, а потім настає спад.

І, мабуть, одне з найголовніших правил — практично повна відмова від мучного. Блогер не перестає про це повторювати. Мовляв, побачити її за шматочком торта практично неможливо! Вона відмовилася від випічки, тортів і тістечок, здоби, пельменів і т. д. Якщо хліб, то виключно з твердих сортів пшениці.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна потішила мережу смішним фотоколажем.