Очищаем организм: эксперт назвала правила здорового детокса

Здоровый детокс - это вовсе не расстройство желудка и головокружение
Многие думают, что детокс - это когда выводят токсины или чистка от шлаков. Мало того, что методы чаще всего используют варварские, так еще и никто вам не скажет о последствиях, особенно для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина рассказала, что такое правильный детокс и перечислила основные правила.
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Здоровый детокс - это не расстройство желудка и томное головокружение, а период, в который вы настраиваете работу своего организма на правильный лад.
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DETOX, в переводе "очищающий", нацелен очистить рацион от пищевой перегрузки и продуктов с искусственными добавками.
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Поэтому начать следует с ревизии в вашем рационе:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
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Следующий важный шаг - нормализуйте питьевой режим исходя из базовой потребности: 40 мл на 1 кг вашего веса
Удовлетворение потребности организма в жидкости поможет отличить истинный голод от жажды, которую часто принимают за желание перекусить.
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Плюс добавьте физическую активность. Не надо закатывать глаза. Знаю, лето, жарко, и совсем нет желания прыгать и приседать. Поэтому можно обратиться к не менее эффективным практикам - стретчинг, пилатес, бодифлекс или дыхательная гимнастика.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко предложила топ-5 вариантов полезных гарниров для снижения веса.