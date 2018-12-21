Новорічний макіяж від Кім Кардашьян: б'юті-секрети від топ-блогера Instagram

Відео: Kim Kardashian West's Guide to Viral Holiday Glam Beauty Secrets Vogue/ Youtube

Кім Кардашьян, популярна голлівудська зірка реаліті-шоу і власниця косметичної імперії, записала для американського Vogue відеоурок про те, як створити святковий макіяж. Її поради можуть стати корисними в переддень Нового року.

До речі, це рідкісний випадок, коли можна побачити зірку зовсім без макіяжу, фотофильтров і фоторедакторів.

Кім поетапно розповіла, що за чим слід наносити, і як вона справляється з цим завданням.

1. "Навіть якщо я вже використовувала зволожуючий крем протягом дня, перед макіяжем завжди зволожую шкіру", – говорить вона. Цю б'юті-пораду варто взяти до уваги, оскільки косметика може значно підсушити шкіру.

2. Потім дівчина використовує тональну основу. Найчастіше вона користується засобом від бренду La Mer, розподіляючи тональний крем по шкірі обличча, нижньому і рухому повіку.

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

3. Після вона укладає брови за допомогою спеціальної щіточки і використовує консилер KKW Beauty. Вона використовує прийом щільного нанесення, в області під очима і Т-зоні, для цього вона використовує б'юті-блендер.

4. Далі вона використовує матову пудру, яку наносить під глазаи щоки.

5. Не обходитися і без контуринга, головного прийому, трендмейкером якого стали сестри Кардашьян. Зробивши образ точеним Кім використовує ще один засіб – розсипчасту прозору пудру, щоб зафіксувати макіяж на обличчі.

6. Кім досить часто використовує макіяж очей в стилі смокі-айс. Спочатку однотонними тінями нейтрального відтінку вона зафарбовує все віко, потім наносить світлий відтінок під брову, в центр повіки – блискучий. Крім того, відео стало доказом, що у Кім натуральні вії, вона чітко показала на камеру, що не використовує накладних або нарощених вій. Вона завила їх керлером і нафарбувала їх тушшю.

7. Залишається додати трохи рум'ян і бронзера, і нафарбувати губи.

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)



Нагадаємо, що нещодавно на своїй сторінці Instagram Кім Кардашьян опублікувала ретро-знімок своєї бабусі в молодості, і припустила, що одна з сестер Кардашян дуже схожа на бабусю.

Ще ми розповіли, що Кім Кардашьян поскаржилася своїм фанатам на те, що виглядає дуже блідою на фотографії, яку опублікувала на своїй сторінці.

Раніше ми писали про те, що дочка Кім Кардашьян умилила своєю безпосередністю на спільній фотосесією. В ніжних сукнях вони вразили своєю схожістю.

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