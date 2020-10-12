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Как нормализовать сон: эксперт дала эффективные советы

Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог поделилась рекомендациями для тех, кто хочет полноценно отдохнуть ночью

Здоровый, глубокий и полноценный сон – одна из важнейших составляющих эффективной программы похудения. Но не всегда удается уснуть вовремя, и, как следствие, выспаться и чувствовать себя бодро и энергично. Что же делать? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.

ЗОЖ и наша фигура строится не только на правильном рационе и на спорте, все без чего человек не может физически, играет очень важную роль. А физически мы не можем без:

  • сна
  • воды
  • движения
  • еды
  • секса

Вот это и есть наша основа жизни. И если что-то из этого хромает, это будет давать сбой по всем фронтам.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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1. Чтобы не происходило, ложиться спать до 23:30, вот железно, конечно, в идеале... до 23.
2. Спать не меньше 7 часов
3. Перед сном за 1 час убрать телефон и выключить телевизор
4. Выпить травяной сбор за час до сна, какой-то для релакса/успокоения/комфорта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Не тренироваться позже 19:00 (конец тренировки), а если возможно, то лучше всего провести тренировку до 16:00.
6. Кофе не пьем после 14:00
7. Ужин - не позднее 19:00
8. Перед сном 15 минут для чтения (книгу выбрать по ощущениям)

Вот эти моменты помогут наладить режим. Но их нужно жестко контролировать. Чтобы выработать привычку. Без вашего полного погружения, ничего не получится.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова назвала главных врагов здоровой и красивой кои.

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