Как нормализовать сон: эксперт дала эффективные советы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог поделилась рекомендациями для тех, кто хочет полноценно отдохнуть ночью

Здоровый, глубокий и полноценный сон – одна из важнейших составляющих эффективной программы похудения. Но не всегда удается уснуть вовремя, и, как следствие, выспаться и чувствовать себя бодро и энергично. Что же делать? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.

ЗОЖ и наша фигура строится не только на правильном рационе и на спорте, все без чего человек не может физически, играет очень важную роль. А физически мы не можем без:

сна

воды

движения

еды

секса

Вот это и есть наша основа жизни. И если что-то из этого хромает, это будет давать сбой по всем фронтам.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бич современности – тотальное отсутствие свободного времени. Его нещадно забирает телефон, дорога, быт, и мы начинаем ущемлять себя в самом необходимом. Как исправить ситуацию?

1. Чтобы не происходило, ложиться спать до 23:30, вот железно, конечно, в идеале... до 23.

2. Спать не меньше 7 часов

3. Перед сном за 1 час убрать телефон и выключить телевизор

4. Выпить травяной сбор за час до сна, какой-то для релакса/успокоения/комфорта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Не тренироваться позже 19:00 (конец тренировки), а если возможно, то лучше всего провести тренировку до 16:00.

6. Кофе не пьем после 14:00

7. Ужин - не позднее 19:00

8. Перед сном 15 минут для чтения (книгу выбрать по ощущениям)

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Вот эти моменты помогут наладить режим. Но их нужно жестко контролировать. Чтобы выработать привычку. Без вашего полного погружения, ничего не получится.

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