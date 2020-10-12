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Как нормализовать сон: эксперт дала эффективные советы

Понедельник 12 октября 2020 08:39
Как нормализовать сон: эксперт дала эффективные советы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог поделилась рекомендациями для тех, кто хочет полноценно отдохнуть ночью

Здоровый, глубокий и полноценный сон – одна из важнейших составляющих эффективной программы похудения. Но не всегда удается уснуть вовремя, и, как следствие, выспаться и чувствовать себя бодро и энергично. Что же делать? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.

ЗОЖ и наша фигура строится не только на правильном рационе и на спорте, все без чего человек не может физически, играет очень важную роль. А физически мы не можем без:

  • сна
  • воды
  • движения
  • еды
  • секса

Вот это и есть наша основа жизни. И если что-то из этого хромает, это будет давать сбой по всем фронтам.

Как нормализовать сон: эксперт дала эффективные советы
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бич современности – тотальное отсутствие свободного времени. Его нещадно забирает телефон, дорога, быт, и мы начинаем ущемлять себя в самом необходимом. Как исправить ситуацию?
1. Чтобы не происходило, ложиться спать до 23:30, вот железно, конечно, в идеале... до 23.
2. Спать не меньше 7 часов
3. Перед сном за 1 час убрать телефон и выключить телевизор
4. Выпить травяной сбор за час до сна, какой-то для релакса/успокоения/комфорта

Как нормализовать сон: эксперт дала эффективные советы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Не тренироваться позже 19:00 (конец тренировки), а если возможно, то лучше всего провести тренировку до 16:00.
6. Кофе не пьем после 14:00
7. Ужин - не позднее 19:00
8. Перед сном 15 минут для чтения (книгу выбрать по ощущениям)

Вот эти моменты помогут наладить режим. Но их нужно жестко контролировать. Чтобы выработать привычку. Без вашего полного погружения, ничего не получится.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова назвала главных врагов здоровой и красивой кои.

Кстати, диетолог Андрей Невиский рассказал, что можно, а что нельзя употреблять на ужин.

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