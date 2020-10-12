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Як нормалізувати сон: експерт дала ефективні поради

Понеділок 12 жовтня 2020 08:39
Як нормалізувати сон: експерт дала ефективні поради
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог поділилася рекомендаціями для тих, хто хоче повноцінно відпочити вночі

Здоровий, глибокий і повноцінний сон – одна з найважливіших складових ефективної програми схуднення. Але не завжди вдається заснути вчасно, і, як наслідок, виспатися і відчувати себе бадьоро й енергійно. Що ж робити? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Усенко.

ЗОЖ і наша фігура будується не тільки на правильному раціоні і на спорті, все, без чого людина не може фізично, відіграє дуже важливу роль. А фізично ми не можемо без:

  • сну
  • води
  • руху
  • їжі
  • сексу

Ось це і є наша основа життя. І якщо щось з цього кульгає, це буде давати збій по всіх фронтах.

Як нормалізувати сон: експерт дала ефективні поради
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Проблема сучасності – тотальна відсутність вільного часу. Його нещадно забирає телефон, дорога, побут, і ми починаємо обмежувати себе в найнеобхіднішому. Як виправити ситуацію?
1. Щоб не відбувалося, лягати спати до 23:30, ось залізно, звичайно, в ідеалі... до 23.
2. Спати не менше 7 годин
3. Перед сном за 1 годину прибрати телефон і вимкнути телевізор
4. Випити трав'яний збір за годину до сну, якийсь для релаксу/заспокоєння/комфорту

Як нормалізувати сон: експерт дала ефективні поради

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Не тренуватися пізніше 19:00 (кінець тренування), а якщо можливо, то краще всього здійснити тренування до 16:00.
6. Каву не п'ємо після 14:00
7. Вечеря - не пізніше 19:00
8. Перед сном 15 хвилин для читання книги (вибрати по відчуттях)

Ось ці моменти допоможуть налагодити режим. Але їх треба жорстко контролювати. Щоб виробити звичку. Без вашого повного занурення, нічого не вийде.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова назвала головних ворогів здорової і красивої шкіри.

До речі, дієтолог Андрій Невиский розповів, що можна, а що не можна вживати на обід.

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