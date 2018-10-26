Микола Тищенко розповів, як змусити себе зайнятися спортом

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Відомий ресторатор поділився порадами, як налаштувати себе на продуктивну роботу над своїм тілом

Відомий ресторатор і один з самих спортивних українських телеведучих Микола Тищенко поділився своїми порадами, як підняти дупу з дивана і змусити себе займатися спортом. Учасник Танців з зірками 2018 зізнався "Радіо Люкс", як можна запрограмувати себе на успішний шлях до краси і здоров'я.

До речі, сам Микола навіть у відрядженнях дотримується спортивного режиму – дотримується принципів правильного харчування, відвідує спортзал п'ять разів на тиждень і веде активний спосіб життя.

"Перш ніж вирішити, чи варто вам починати або відновлювати заняття спортом, встаньте перед дзеркалом і дайте відповідь відверто на одне питання. "Чи подобаюся я собі таким (такою) чи ні?". Якщо відповідь негативна – візьміть з себе обіцянку докласти всі зусилля до того, щоб змінитися", - говорить Тищенко.

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Ведучий радить заходити в спортивний режим дуже поступово, не форсувати заняття спортом – у графіку тренувань краще робити акцент на стабільності.

"Дуже важливо вибрати для себе вид спорту, який буде вам до душі. Прислухайтеся до себе і вирішіть, що саме ви хотіли б займатися. Перестаньте змушувати себе бігати, якщо вам, наприклад, до душі не менш корисне кардіо – плавання або активні велопрогулянки. Якщо ви хочете побудувати міцні, довгі стосунки зі спортом – робіть виключно те, що вам подобається", - підкреслює Микола.

Він стверджує, що ні вік, ні вага, ні соціальний статус не є перешкодою для початку активного способу життя. Адже спорт – одне з небагатьох занять у світі, що кожна людина може адаптувати, виходячи з своїх можливостей і особливостей.

"Не шкодуйте себе на тренуваннях. Боріться з спокусами зробити вправи "в півсили". Кожен раз прикладайте максимальні зусилля для того, щоб змінити своє тіло! Але не чекайте миттєвого дива. Ставте собі проміжні цілі на шляху до остаточної. Наприклад, для мене одна з найближчих – старт зйомок нового сезону "Ревізора з Тищенко". Щоб привести себе у форму, за яку потім не буде перед собою соромно, я сідаю на сувору дієту і збільшую звичне навантаження", - підсумував Тищенко.

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко розповів, як зменшити шкоду бургерів.

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Відео: РБК-Україна