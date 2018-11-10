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Названы самые полезные продукты для почек

Lite » Красота и Здоровье 10.11.2018 - 23:00
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Тыква и клюква являются лидерами списка самых полезных продуктов для почек

Ученые рассказали о пяти продуктах, которые лучше всего влияют на почки. Самыми полезными для этого органа являются тыква и клюква, за ними идут арбуз, кресс-салат и виноград. Об этом пишет 24apteka.

Эти продукты позволяют поддерживать работу этого органа и во многом ее облегчать. Кроме того, чаще всего такие продукты полезны и для работы всего организма, в целом. Отмечается, что очень полезным продуктом для здоровья почек является арбуз. Этот продукт возглавил рейтинг полезных продуктов для почек.

Он имеет хороший мочегонный эффект, и эксперты его рекомендуют для очистки всего организма. Также эта ягода при наличии почечных заболеваний, потому как он улучшает работу этого органа, и регулирует кислотно-щелочной баланс.

Тыква помогает организму быстрее восстанавливается после перенесенных болезней, поскольку быстро выводит токсины из организма, также она обладает мочегонным эффектом.

Клюква нормализует и очищает почки. Они обладают мочегонным эффектом. Клюква мягко очищает почки от солей, песка и камней.

В кресс-салате есть каротин, витамины А, Е, С, К, D, РР, витамины группы B - почти все; минералы - фосфор, кальций, магний, железо, йод; белки, сахара, углеводы, эфирные масла.

В винограде содержится большое количество калия, он полезен для всего организма в целом, а не только для почек.

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