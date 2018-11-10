Названы самые полезные продукты для почек

Тыква и клюква являются лидерами списка самых полезных продуктов для почек
Ученые рассказали о пяти продуктах, которые лучше всего влияют на почки. Самыми полезными для этого органа являются тыква и клюква, за ними идут арбуз, кресс-салат и виноград. Об этом пишет 24apteka.
Эти продукты позволяют поддерживать работу этого органа и во многом ее облегчать. Кроме того, чаще всего такие продукты полезны и для работы всего организма, в целом. Отмечается, что очень полезным продуктом для здоровья почек является арбуз. Этот продукт возглавил рейтинг полезных продуктов для почек.
Он имеет хороший мочегонный эффект, и эксперты его рекомендуют для очистки всего организма. Также эта ягода при наличии почечных заболеваний, потому как он улучшает работу этого органа, и регулирует кислотно-щелочной баланс.
Тыква помогает организму быстрее восстанавливается после перенесенных болезней, поскольку быстро выводит токсины из организма, также она обладает мочегонным эффектом.
Клюква нормализует и очищает почки. Они обладают мочегонным эффектом. Клюква мягко очищает почки от солей, песка и камней.
В кресс-салате есть каротин, витамины А, Е, С, К, D, РР, витамины группы B - почти все; минералы - фосфор, кальций, магний, железо, йод; белки, сахара, углеводы, эфирные масла.
В винограде содержится большое количество калия, он полезен для всего организма в целом, а не только для почек.
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