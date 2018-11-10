Названо найбільш корисні продукти для нирок

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Гарбуз і журавлина є лідерами списку найбільш корисних продуктів для нирок

Вчені розповіли про п'ять продуктах, які найкраще впливають на нирки. Найбільш корисними для цього органу є гарбуз і журавлина, за ними йдуть кавун, крес-салат і виноград. Про це пише 24apteka.

Ці продукти дозволяють підтримувати роботу цього органу і в чому її полегшувати. Крім того, найчастіше такі продукти корисні і для роботи всього організму в цілому. Зазначається, що дуже корисним продуктом для здоров'я нирок є кавун. Цей продукт очолив рейтинг корисних продуктів для нирок.

Він має хороший сечогінний ефект, і експерти його рекомендують для очищення всього організму. Також ця ягода при наявності ниркових захворювань, тому як він покращує роботу цього органу, і регулює кислотно-лужний баланс.

Гарбуз допомагає організму швидше відновлюється після перенесених хвороб, оскільки швидко виводить токсини з організму, також вона володіє сечогінним ефектом.

Журавлина нормалізує і очищає нирки. Вони володіють сечогінним ефектом. Журавлина м'яко очищає нирки від солей, піску і каменів.

В крес-салаті є каротин, вітаміни А, Е, С, К, D, РР, вітаміни групи B - майже все; мінерали - фосфор, кальцій, магній, залізо, йод; білки, цукру, вуглеводи, ефірні олії.

У винограді міститься велика кількість калію, він корисний для всього організму в цілому, а не тільки для нирок.

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