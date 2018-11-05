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Найден необычный способ лечения рака легких

Lite » Красота и Здоровье 05.11.2018 - 10:37
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

К сожалению, данный препарат еще не проходил испытания на людях

Ученые, работающие в Университете Сарагосы, что в Испании, вместе со своими коллегами из Университета Эдинбурга (Шотландия) пришли к выводу, что при лечении рака легких можно использовать наночастицы золота. Об этом сообщает "Здоровье и красота".

По их мнению, использование драгоценного металла значительно увеличивает эффективность тех лекарственных препаратов, которые предназначаются для борьбы со злокачественными опухолями. 

Крошечные фрагменты золота добавляются в специальный химический девайс для увеличения эффективности лечения рака легких. Результаты экспериментов показали, что препараты с золотом являются более эффективными в борьбе с раком.

К сожалению, данный препарат еще не проходил испытания на людях. Тем не менее, существует большая вероятность того, что когда-то устройство сможет существенно снизить побочные явления от химиотерапии и будет способствовать нацеливанию лечения исключительно на раковые клетки.

Сейчас это устройство демонстрирует потрясающие результаты на лабораторных крысах, не проявляя никаких побочных эффектов. 

Отметим, что золото является химическим элементом с высоким уровнем безопасности, и у него есть способность ускорять или катализировать химические реакции.

Напомним, ученые доказали, что мобильные телефоны провоцируют развитие раковых болезней. По словам исследователей, радиоволны, которые используются в 2G- и 3G-сотовых телефонов, могут спровоцировать доброкачественные и злокачественные опухоли сердца, печени и ряда других органов.

Ранее мы писали о том, что ученые разработали лекарство против опасного вируса. Лекарственное средство было протестировано на мышах, инфицированных вирусом, что показало положительный результат: лекарство уменьшило симптомы заболевания, снизив количество летальных исходов. 

Отметим, что ученые составили топ-5 продуктов, которые приводят к раку.

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Новости Украины исследованиезолоторакученые
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