Знайдено незвичайний спосіб лікування раку легенів

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

На жаль, цей препарат ще не проходив випробування на людях

Вчені, які працюють в Університеті Сарагоси, що в Іспанії, разом зі своїми колегами з Університету Единбурга (Шотландія) прийшли до висновку, що при лікуванні раку легенів можна використовувати наночастинки золота. Про це повідомляє "Здоров'я та краса".

На їх думку, використання дорогоцінного металу значно збільшує ефективність тих лікарських препаратів, які призначаються для боротьби зі злоякісними пухлинами.

Крихітні фрагменти золота додаються в спеціальний хімічний девайс для збільшення ефективності лікування раку легенів. Результати експериментів показали, що препарати з золотом є більш ефективними в боротьбі з раком.

На жаль, цей препарат ще не проходив випробування на людях. Тим не менш, існує велика ймовірність того, що коли-небудь пристрій зможе істотно знизити побічні явища від хіміотерапії і буде сприяти націлюванню лікування виключно на ракові клітини.

Зараз цей пристрій демонструє приголомшливі результати на лабораторних щурах, не проявляючи ніяких побічних ефектів.

Зазначимо, що золото є хімічним елементом з високим рівнем безпеки, і у нього є здатність прискорювати або каталізувати хімічні реакції.

Нагадаємо, вчені довели, що мобільні телефони провокують розвиток ракових хвороб. За словами дослідників, радіохвилі, які використовуються в 2G і 3G-телефонів, можуть спровокувати доброякісні та злоякісні пухлини серця, печінки і ряду інших органів.

Раніше ми писали про те, що вчені розробили ліки проти небезпечного вірусу. Лікарський засіб було протестовано на мишах, інфікованих вірусом, що показало позитивний результат: ліки зменшило симптоми захворювання, знизивши кількість летальних випадків.

Зазначимо, що вчені склали топ-5 продуктів, які приводять до раку.

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