Настя Каменских показала, как избавиться от дряблых и некрасивых рук (видео)

Настя Каменских не перестает делиться с поклонниками мощной мотивацией во время домашней изоляции из-за карантина. Украинская певица призывает не унывать — продолжать строить планы на будущее, заняться теми делами, которые вы всё время откладывали, а также не “забрасывать” свою фигуру. Специально для этого Настя продолжает записывать видео своих тренировок. В последнее время Каменских стала записывать не онлайн-тренировки, а короткие видео с любимыми упражнениями. К примеру, сегодня, 21 апреля, певица предлагает прокачать руки.

Так, на своей instagram-страничке Каменских опубликовала короткое видео, на котором вновь демонстрирует свою спортивную фигуру в облегающем черном костюме. Настя показала тренировку для рук и плеч. Специально, чтобы избавиться от “дряблостей” и смело носить летом открытые платья и майки!

Также Настя подробно рассказала, как следует подойти к тренировке.

“ARM WORKOUT! На моем YouTube канале вышло новое видео с тренировкой рук и плеч. Обязательно выполняйте минимум три похода тренировки, чтобы добиться результата! Этими упражнениями вы не перекачаете свои руки и плечи, а сделаете их крепкими и женственными”, — советует Настя.

“И теперь у вас есть три видео, три тренировки и готовый супер сет для вашей Ким, для ног, рук и пресса! Любите себя и любите своё тело! Заботьтесь о нем и делайте его сильнее вместе со мной! У вас все получится!” - подытожила исполнительница, зарядив фолловеров мотивацией.

Поклонники исполнительницы также поспешили оставить свои восторженные комментарии под ее новым видео:

“Ох , чувствую рук сегодня не будет”

“Настя! Вы меня покоряете. Тренировки супер. Спасибо! Кстати, я тоже Настя. Теперь тренируюсь не только писать но ещё и тело в порядок привожу. Фриланс коварная штука”

“Вот это отличный пример и шикарная тренировка”

“На зарядку становись!!! От NK”

“Такая худышка!”

“Я так ждала новое видео”

“Настя, спасибо, подсела на ваш ютюб канал, очень достойные тренировки”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Кстати, до этого Настя показала любимые упражнения для крепких ног, а также для пресса.

Тренировка от Каменских для стройных ног

Тенировка для пресса

Напомним, ранее Настя Каменских рассекретила свои установки счастливой и успешной жизни.