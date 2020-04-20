Едим слона кусочками: Настя Каменских рассказала о секретных способах все успевать

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица научила грамотно распоряжаться своим временем

Энергичная и креативная Настя Каменских не собирается сидеть на карантине, сложа руки. Она организовала 21-дневный курс по саморазвитию и личностному росту, к которому может присоединиться каждый желающий сделать "апгрейд" своей жизни. Певица делится с поклонниками полезной информацией в своем блоге и дает практические советы, а также предлагает выполнить упражнения. Так, звезда решила коснуться непростой для многих темы личностного планирования и рассказала, как все успевать и не тратить время попусту.

Настя назначила понедельник днем планирования, и предложила научиться делать это правильно. Она поделилась пошаговой инструкцией, которая поможет освоить тайм-менеджмент и грамотно распоряжаться своим временем, не отклоняясь от графика.

Артистка предложила "окрасить" понедельник в белый цвет, и напомнила, что он символизирует внутреннюю готовность к переменам и открытость к новым возможностям. Звезда озвучила простые и действенные правила разумного планирования, которые помогут избежать цейтнота и при этом все успевать.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Хочу поделиться с вами своими правилами тайм-менеджмента, то есть грамотной организации своей деятельности и времени на нее:

Всегда записывайте планы на неделю и потом распределите задачи по дням. Не берите на себя сразу слишком много - лучше меньше задач, но те, которые вы точно выполните.

Распишите постоянные задачи на каждый день, которые не будут меняться с каждой новой неделей. Например, каждый день заниматься спортом 45 минут, читать 30 минут в день, уделять 1 часа для нового навыка.

К каждой задаче прописывайте время, которое нужно для её выполнения. Будьте объективны, но не слишком строги сами к себе. То есть, чтобы, когда вы приплюсуете все минуты на все задачи, у вас не осталось всего 5 минут на завтрак, например.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Распишите задачи по приоритетности.

Едим слона кусочками - большую задачу делим на маленькие задачки.

Начинаем день с самого сложного и неприятного дела, а самое приятное и лёгкое оставляем напоследок.

Если это касаться работы, не пытайтесь брать на себя слишком много задач, а по возможности делегируете их", - посоветовала Настя.

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Также певица предложила выполнить несколько практических упражнений. Например, перед сном задумать самое приятное событие на завтра, пусть даже не глобальное. "И даже если на следующий день вам встретятся трудности, вы будете знать, что вас ждет что-то приятное. И когда просыпаетесь - подумайте об этом событии и настройтесь на классный день!" - поделилась она эффективным методом настройки на позитив.

NK посоветовала составить собственные правила успешного планирования и проанализировать, что мешает придерживаться загаданных дел, а попутно подумать, как устранить преграды. "Дайте себе на решение краткие сроки (до месяца). И теперь составьте себе на ближайший месяц, потом на каждую из недель график дел. И приступите к его выполнению уже сегодня!" - замотивировла Настя.

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