"Наш рай на трьох": Аніта Луценко розповіла, як проводить відпочинок

Фото: колаж РБК-Україна

Сьогодні зустріли фламінго та на сніданок прийшли повні вражень, поділилася емоціями Аніта

Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, як вона разом з чоловіком та донькою Мією проводить відпочинок відпочинок на Домінікані. Яскраві фото вона опублікувала у своєму Instagram.

"Нарешті наш рай на трьох", - зазначила Аніта.

Фото: скрін: instagram.com/anitasporty

Також вона розповіла, що рано вранці перед сніданком зустріла фламінго. Разом з донькою вона погодували красиву елегантну птицю.

скрін: instagram.com/anitasporty

"8 годинна різниця в часі - це вам не хухри-мухри, але! Ми невиправно позитивно мислимо і вранці, коли всі із Мією у главі о 4:30 готові вставати, а на вулиці темно! Встаємо і йдемо шукати пригоди. Сьогодні зустріли фламінго і до 7:30 на сніданок прийшли повні вражень", - поділилася емоціями Аніта.

Фото: скрін: instagram.com/anitasporty

В коментарях до фото підписники Луценко висловлюють захоплення видами Домінікани та бажають відомому фітнес-тренеру гарного відпочинку та приємних, яскравих вражень:

"Краса";

"Гарного відпочинку! Сходіть подивитися фламінго на гольф-поля, вони там ручні";

"Як класно, що ви хоч рідко, але буваєте втрьох";

"Ми тут з чоловіком вирішили, чому в Танці повернули боксера, у Аніти вже були квитки на руках, Маша відмовилася, більше нікого було";

"Як я за вас рада!!!! Гарного відпочинку!!! Наслождайтесь сім'єю!!! Здоров'я вам, приємних і яскравих вражень!!!!!";

"Дуже красиво, добре вам відпочити з малятком, напишіть де ви, або коли повернетеся, теж хочу, з чоловіком і донечкою на відпочинок"

скрін: instagram.com/anitasporty

Як повідомлялося, фітнес-тренер Аніта Луценко відповіла на популярний питання серед тих, хто береться за своє тіло і здоров'я, а очікуваного результату немає.

Нагадаємо, що раніше Аніта Луценко в рамках челенджа 14 днів без солодкого опублікувала відеоурок, в якому детально пояснила, як підкреслити талію, а також зробити сідниці пружними і стрункі ніжки. Також вона показала відразу дві вправи: для м'язів живота і рівної постави, а також для підтягнутою внутрішньої поверхні ніг — багато хто знає, що це одна з найбільш складних "зон".

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Відео: РБК-Україна