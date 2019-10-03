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Наоми Кэмпбелл демонстрирует топ-3 эффективных упражнения для идеального тела

Lite » Красота 03.10.2019 - 19:32
Наоми Кэмпбелл демонстрирует топ-3 эффективных упражнения для идеального тела
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель показывает любимые упражнения

Наоми Кэмпбелл привыкла отдаваться делу на все 100. Будь то работа, съемки, благотворительность или занятия в спортзале. Последнему она, к слову, посвящает максимум времени, упорно оттачивая свою безупречную фигуру. Занятия из зала с личным тренером она регулярно выкладывает в свой микроблог. Таким образом, 49-летней красотке удается послужить не только источником вдохновения для миллионов подписчиков, но и показать конкретные упражнения. Берем на заметку самые простые и эффективные.

Для ног и ягодиц

Стройные рельефные ноги и идеальной формы ягодицы без намека на целлюлит – практически визитная карточка Наоми. Она может позволить себе выйти в свет в экстремальном мини, на подиум – в купальнике, а недавно даже снялась для новой линии нижнего белья Calvin Klein #MYCALVINS с юной Беллой Хадид и выглядела ничуть не хуже.

Прокачать нижнюю часть тела ей помогают выпады с мячом в руках, прыжки на скакалке, а также ритмичные скручивания на полусогнутых ногах и приседания.

Серия упражнений для ног и ягодиц (видео: instagram.com/naomi)

Для пресса

Стальной пресс "черной пантеры" – во многом результат правильного питания, исключения сахара и мяса. Но без регулярной работы здесь тоже не обошлось. Самые любимые упражнения – усовершенствованный вариант классических "ножниц". Для большего эффекта стоит обзавестись фитнес-резинкой. Также отлично работает подтягивание ног в вертикальном положении.

Для пресса (видео: instagram.com/naomi)

Для рук

Сильные, рельефные руки с мышцами и развитые плечи – уже давно украшение не только мужчин, но и хрупких девушек. Наоми, пожалуй, поняла, что это красиво и сексуально одна из первых. Еще в молодости она уделяла этой части тела особое внимание. А сегодня с удовольствием продолжает "ручную работу". Отличного результата можно добиться не только с помощью тренажеров. Простые отжимания и подтягивания на эспандере не менее эффективны.

Для рук (видео: instagram.com/naomi)

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