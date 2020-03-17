С чего начать: топ-5 шагов к молодости и здоровью для женщин

Эксперт составила полезный гид для новичков
Часто девушки хотели бы похудеть и укрепить здоровье, но не знают, с чего начать, если они совсем не в теме - какие анализы сдать, как питаться? Доктор-диетолог Екатерина Павлова, которая ранее указала на важность приема витаминов, на своей странице в Instagram поделилась полезным гидом для новичков.
"Я сторонник маленьких шагов для достижения больших результатов. Я против целей - с понедельника спорт каждый день, идеальное питание и иду на скрининг ко всем врачам. Такие цели изначально провальны, так как вы ставите себя в рамки жёсткого стресса", - отметила эксперт.
5 первых шагов к здоровью и молодости:
1. Сдайте анализы
Самая база, самый минимум - Общий анализ крови, ТТГ, витамин 25(ОН)Д, ферритин, гликированный гемоглобин. Этот минимум уже многое скажет о вас.
Нормы этих показателей смотрите на фото.
Иллюстративное фото (instagram.com/ekaterinadiet)
2. Посетите стоматолога и гинеколога.
3. Питание: не кидаться в крайности! Не нужно с нуля на кето диету или веганство.
Начать с контроля количества перекусов (сократить их до минимума, если нет других показаний со стороны здоровья), оставить основные приемы пищи. Сократить весь сахар в рационе, а лучше убрать навсегда. Убрать сладкие фрукты. Убрать полуфабрикаты и особенно любое переработанное мясо (колбасы, сосиски)- риск рака Толстого кишечника. Добавить много разноцветных овощей и добавить несладкие ягоды. Следить за количеством белка в рационе - есть отдельные посты про белок. Женщины без хорошего уровня белка Молодость Сохранить не смогут! По питанию этого будет более чем достаточно.
Иллюстративное фото (unsplash.com)
4. Стресс
Женщина в стрессе не будет красоткой. Я предлагаю объективно оценить свой уровень стресса, тревоги. Работать с ним, как можете и умеете. На курсе советую молитвы, йогу и т.д., кому что ближе. Сейчас поняла на своём опыте, что психотерапевт- один из ключевых методов.
5. Гиподинамия
Основа многих болезней старости, остеохондроза, саркопении мышц. Давайте гонять кровь! С чего начать - не работайте сидя. Больше движения. Проседайте каждые 20-30 минут работы. Гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь спортом в удовольствие, а не ради накачки попы и пресса.
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко раскрыла секрет, как похудеть во сне.