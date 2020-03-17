З чого почати: топ-5 кроків до молодості і здоров'я для жінок

Часто дівчата хотіли б схуднути й зміцнити здоров'я, але не знають, з чого почати, якщо вони зовсім не в темі - які аналізи здати, як харчуватися? Лікар-дієтолог Катерина Павлова, яка раніше вказала на важливість прийому вітамінів, на своїй сторінці в Instagram поділилася корисним гідом для новачків.

"Я прихильник маленьких кроків для досягнення великих результатів. Я проти цілей - з понеділка спорт кожен день, ідеальне харчування і йду на скринінг всіх лікарів. Такі цілі спочатку є провальними, так як ви ставите себе в рамки жорсткого стресу", - зазначила експерт.

5 перших кроків до здоров'я і молодості:



1. Здайте аналізи

Сама база, самий мінімум - Загальний аналіз крові, ТТГ, вітамін 25(ОН)Д, феритин, глікований гемоглобін. Цей мінімум вже багато що скаже про вас.

Норми цих показників дивіться на фото.





Ілюстративне фото (instagram.com/ekaterinadiet)

2. Відвідайте стоматолога та гінеколога.

3. Харчування: не кидатися в крайнощі! Не потрібно з нуля на кето дієту або веганство.

Почати з контролю кількості перекусів (скоротити їх до мінімуму, якщо немає інших показань з боку здоров'я), залишити основні прийоми їжі. Скоротити весь цукор в раціоні, а краще прибрати назавжди. Прибрати солодкі фрукти. Прибрати напівфабрикати і особливо будь-яке перероблене м'ясо (ковбаси, сосиски)- ризик раку Товстого кишечника. Додати багато різнокольорових овочів і додати несолодкі ягоди. Стежити за кількістю білка в раціоні - є окремі пости про білок. Жінки без хорошого рівня білка Зберегти Молодість не зможуть! По харчуванню цього буде більш ніж достатньо.

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4. Стрес

Жінка в стресі не буде красунею. Я пропоную об'єктивно оцінити свій рівень стресу, тривоги. Працювати з ним, як можете і вмієте. На курсі раджу молитви, йогу і т. д., кому що ближче. Зараз зрозуміла на своєму досвіді, що психотерапевт - один з ключових методів.



5. Гіподинамія

Основа багатьох хвороб старості, остеохондрозу, саркопенії м'язів. Давайте ганяти кров! З чого почати - не працюйте сидячи. Більше руху. Проседайте кожні 20-30 хвилин роботи. Гуляйте на свіжому повітрі. Займайтеся спортом в задоволення, а не заради накачування сідниць і преса.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розкрила секрет, як схуднути уві сні.