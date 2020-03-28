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Як не набрати вагу, сидячи вдома: хитрощі від нутриціолога

Lite » Краса 28.03.2020 - 14:13
Як не набрати вагу, сидячи вдома: хитрощі від нутриціолога
Ілюстративне фото (instagram.com/nk.health)

Експерт поділилася порадами, як легше пережити період ізоляції

Вся ця ситуація з коронавірусом і карантином у багатьох викликає тривогу. Симптоми порушеної харчової поведінки посилюються в рази, коли люди виявляються ізольовані і відчувають нудьгу і самотність. У цей період легко почати переїдати і в результаті набрати зайву вагу. Нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше озвучила причини постійної втоми, на своїй сторінці в Instagram поділилася кількома хитрощами, які допоможуть уникнути цього.

Кілька порад, які допоможуть пережити період соціальної ізоляції:

Складіть план харчування

В таких обставинах планування харчування набуває особливої важливості. Розпишіть час прийомів їжі і витримуйте інтервал між ними в 3-4 години.

Як не набрати вагу, сидячи вдома: хитрощі від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Плануйте заняття

Згадайте про свої колишні захоплення, вивчайте щось нове – займіться тим, що вам подобається, щоб відволіктися від їжі.

Плануйте фізичну активність

Благо, зараз є маса можливостей, щоб тренуватися, не виходячи з дому. Вносьте тренування в свій розклад.

Як не набрати вагу, сидячи вдома: хитрощі від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Практикуйте техніки усвідомленості

Усвідомленість – ключ до налагодження контакту з тілом і вибудовування здорових відносин з їжею. Виділіть на це час і займайтеся медитаціями/дихальними практиками/вправами на розвиток усвідомленості.

Як не набрати вагу, сидячи вдома: хитрощі від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Наталія Макієнко дала поради, як харчуватися в період вірусної епідемії.

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