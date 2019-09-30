Как не набирать лишний вес: топ-8 хитростей для стройной фигуры

Эксперт перечислила, какие привычки помогут сохранить фигуру
Уже похудели, но боитесь снова набрать вес? Или же пока что фигура в порядке, однако есть опасения обзавестись лишним за осень-зиму? Врач и фитнес-тренер Екатерина рассказала в своем блоге в Instagram kate_pro_fit, какие хитрости помогут вам этого избежать и остаться стройными.
Топ-8 полезных привычек в питании, которые не дадут набрать лишний вес:
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1. Ешьте еду медленно.
Центр насыщения срабатывает только через 20 минут после приема пищи, поэтому чем медленнее ты ешь, тем меньше риск съесть что-то сверх меры
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2. Постоянно хочется есть? - Пейте воду.
Попили воды, есть перехотелось - это была жажда, а не голод; есть все равно хочется? Тогда это голод и можно что-то съесть.
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⠀Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
3. Хорошо спите каждую ночь.
Плохой сон является одним из самых сильных факторов риска для увеличения веса, так что заботиться о сне важно.
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4. Относитесь ко всему проще, берегите свою нервную систему.
Слышали выражение "все болезни от нервов"? Так вот, ожирение тоже часто от нервов.
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5. Ешьте целые, необработанные продукты.
Салат из свежих овощей, быстрее и полезнее, чем рагу.
⠀Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
6. Избегайте сладких напитков и фруктового сока.
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7. Добавляйте клетчатку в каши.
Полезно не только для фигуры, но и для кишечника.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
8. Пейте кофе или чай.
Если вы любите кофе или чай, то пейте столько, сколько хотите, поскольку кофеин может стимулировать метаболизм на 3-11%.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Напомним, диетолог Наталья Кошкина поделилась советами, как эффективно худеть в повседневной жизни.
Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина дала советы, как избежать чувства голода во время похудения.