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"Мотиватор 100 уровня": Вика из НеАнгелов показала комплекс упражнений для идеальной фигуры


За кадром правильность выполнения комментирует тренер Вики

Вика Смеюха уже давно покорила целую армию поклонников не только своим творчеством, но также шикарным спортивным телом. Солистка группы НеАнгелы – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая может похвастаться действительно идеальным телом. В зале Вика занимается часами, прорабатывая все группы мышц. Сегодня исполнительница может похвастаться супер упругим прессом и ягодицами.

При этом Смеюха достаточно часто старается мотивировать поклонников, публикуя короткие видео тренировок. На которых также показывает правильность выполнения того или иного упражнения.

Недавно на своей instagram-страничке Вика Смеюха опубликовала серию мотивационных роликов из зала. На них певица показывает эффективные упражнения для стройных ног, а также стального пресса и крепких рук. При этом на фоне некоторые упражнения также комментирует персональный тренер Вики.

Сама же вика подписала видео следующим образом: "Вот вам и WOD" (то есть кроссфит).

Видео: instagram.com/vikanablack

Поклонники солистки НеАнгелов пришли в восторг от е новых видео-тренировок. Многие поспешили оставить отзывы. И к слову, нашлись те, кто заметил неточности выполнения упражнений.

  • "А тренеру выговор за то, что допускает скругление спины в упражнении с гантелями. Травмоопасно! Спина только прямая"
  • "Какая стройняшка"
  • "Умничка наша"
  • "Мотиватор 100 уровня!"
  • "Викуля-мотиватор"
  • "Спецназ ГРУ нервно курит в сторонке"
  • "Зачем он тебя мучает? Лучше бы покормил)"
  • "Какая умница! Хреначите как надо. И оно того стоит, потому что результат – просто секс"

Стройная Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

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