"Мотиватор 100 уровня": Вика из НеАнгелов показала комплекс упражнений для идеальной фигуры

Вика Смеюха уже давно покорила целую армию поклонников не только своим творчеством, но также шикарным спортивным телом. Солистка группы НеАнгелы – одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая может похвастаться действительно идеальным телом. В зале Вика занимается часами, прорабатывая все группы мышц. Сегодня исполнительница может похвастаться супер упругим прессом и ягодицами.

При этом Смеюха достаточно часто старается мотивировать поклонников, публикуя короткие видео тренировок. На которых также показывает правильность выполнения того или иного упражнения.

Недавно на своей instagram-страничке Вика Смеюха опубликовала серию мотивационных роликов из зала. На них певица показывает эффективные упражнения для стройных ног, а также стального пресса и крепких рук. При этом на фоне некоторые упражнения также комментирует персональный тренер Вики.

Сама же вика подписала видео следующим образом: "Вот вам и WOD" (то есть кроссфит).

Видео: instagram.com/vikanablack

Поклонники солистки НеАнгелов пришли в восторг от е новых видео-тренировок. Многие поспешили оставить отзывы. И к слову, нашлись те, кто заметил неточности выполнения упражнений.

"А тренеру выговор за то, что допускает скругление спины в упражнении с гантелями. Травмоопасно! Спина только прямая"

"Какая стройняшка"

"Умничка наша"

"Мотиватор 100 уровня!"

"Викуля-мотиватор"

"Спецназ ГРУ нервно курит в сторонке"

"Зачем он тебя мучает? Лучше бы покормил)"

"Какая умница! Хреначите как надо. И оно того стоит, потому что результат – просто секс"

Стройная Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.

Также Слава Каминская восхитила красотой в изумрудном образе.