ru
ua

"Мотиватор 100 рівня": Віка з НеАангелів показала комплекс вправ для ідеальної фігури


За кадром правильність виконання коментує тренер Віки

Віка Смеюха вже давно підкорила цілу армію шанувальників не лише своєю творчістю, але також шикарним спортивним тілом. Солістка групи НеАнгели – одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка може похвалитися дійсно ідеальним тілом. У залі Віка займається годинами, опрацьовуючи всі групи м'язів. Сьогодні виконавиця може похвалитися супер пружним пресом і сідницями.

При цьому Смеюха досить часто намагається мотивувати шанувальників, публікуючи короткі відео тренувань. На яких також показує правильність виконання тієї чи іншої вправи.

Нещодавно на своїй instagram-сторінці Віка Смеюха опублікувала серію мотиваційних роликів із залу. На них співачка показує ефективні вправи для струнких ніг, а також сталевого преса і міцних рук. При цьому на тлі деякі вправи також коментує персональний тренер Вікі.

Сама ж віка підписала відео наступним чином: "Ось вам і WOD" (тобто кроссфіт).

Відео: instagram.com/vikanablack

Шанувальники солістки НеАнгелів прийшли в захват від нових відео-тренувань. Багато хто поспішив залишити відгуки. І до речі, знайшлися ті, хто помітив неточності виконання вправ.

  • "А тренеру догану за те, що допускає округлення спини у вправі з гантелями. Травмонебезпечно! Спина тільки пряма"
  • "Яка струнка"
  • "наша Розумничка"
  • "Мотиватор 100 рівня!"
  • "Вікуля-мотиватор"
  • "Спецназ ГРУ нервово курить в сторонці"
  • "Навіщо він тебе мучить? Краще б погодував)"
  • "Яка розумниця! Хреначите як треба. І воно того варто, тому що результат – просто секс"

Струнка Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

Також Слава Камінська захопила красою в смарагдовому образі.

"Життя з ніг на голову": Джамала привітала сина з днем народження і показала його обличчя (фото) Голлівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера
Читати всі новини