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Не тільки молоко: названо продукти, багаті кальцієм

Lite » Краса і здоров'я 09.12.2018 - 15:26
Не тільки молоко: названо продукти, багаті кальцієм
Фото: Канапе з лососем (pixabay.com)

В день людині необхідно від 1000 до 1200 мг кальцію

Ні для кого не секрет, що недостача кальцію в організмі призводить до серйозних наслідків. Через його нестачу стають крихкими кістки, псуються зуби. Дієтологи назвали продукти, в яких кальцію міститься не менше, ніж у молоці. Американський дієтолог Бріжит Цейтлін зазначив, що чим старша людина - тим більше їй необхідно кальцію в організмі, пише nv.ua.

"Цей елемент запобігає розвитку остеопорозу – захворювання, що веде до підвищеної ламкості кісток", - повідомив Цейтлинг.

Кальцій дуже важливий для правильної роботи м'язів, а також регулювання нервових імпульсів і серцево-судинної системи. На думку дієтологів, добова норма споживання кальцію повинна складати від 1000 до 1200 мг. Відзначимо, що в склянці молока міститься близько 300 мг кальцію.

Продукти з великим вмістом кальцію:

Сир тофу. Цей сир ідеальний для вегетаріанців, але не тільки Спробуйте додати кілька шматочків в салат, він стане ще більш смачним.

Лосось. Ця риба не тільки незамінний джерело жирів Омега-3, але також в 200 г свіжого лосося міститься 400 мг кальцію.

Сардини.У середземноморської рибі багато вітаміну D, крім кальцію і корисних жирів.

Нут. Растителный білок, багатий клітковиною.

Сир рікотта. Італійський сир, який радять вживати з фруктами.

Нагадаємо, що дієтологи назвали продукти, які допомагають стимулювати метаболізм жиру, щоб добитися плоского живота - однієї з найбільш проблемних зон при схудненні/

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