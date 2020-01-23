Микроток и инфракрасные ванны: секреты красоты 50-летней Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон (коллаж: РБК-Украина)

Энистон делает ставку на профессиональный уход, питание и спорт - каждый день!

Дженнифер Энистон продолжает купаться “в лучах славы” после своего более чем эффектного выхода на церемонии SAG Awards-2020 - премия Гильдии киноактеров (19 января, Лос-Анджелес). Можно с уверенностью сказать, что внимание журналистов и зрителей светского мероприятия однозначно было приковано только к Джен. Напомним, что во время церемонии поднялась очередная волна слухов о “воссоединении” Энистон и Брэда Питта. Парочка встретилась за кулисами красной дорожки и мило поприветствовала друг друга, в чем поклонники сразу же увидели позитивные “знаки”.

Вторым повод послужил эффектный выход Энистон в шелковом облегающем платье от Dior. 50-летняя звезда сериала “Друзья” выглядит безупречно! Зарубежные журналисты поспешили выяснить, благодаря чему Энистон в 50 выглядит на 35.

Микротоки и холодные ванночки

Дженнифер регулярно посещает кабинет косметолога, но и не против домашнего ухода (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Несмотря на то, что у Энистон от природы досталось отличное состояние кожи, она не пропускает походы к косметологу. Среди любимых процедур Дженнифер в кресле косметолога - микротоки. Из более непривычных процедур - инфракрасные ванны, к которым Дженнифер приучила ее подруга и коллега по сериалу “Друзья” Кортни Кокс.

Также актриса часто балует себя спа-процедурами. А из “народных” методов - постоянная забота об увлажнении кожи и холодные ванночки.

“Возьмите миску с ледяной водой и промойте лицо 25 раз. Это отличный способ разбудить кожу”, - говорила как-то кинодива.

Ухаживающие процедуры для волос

Фото: instagram.com/jenniferaniston

Идеальные сияющие волосы - еще один повод для гордости Дженнифер. За состоянием волос кинодивы следит ее персональный стилист-парикмахер. Джен не любит седину, поэтому задача парикмахера - пару раз в месяц тщательно прокрасить волосы звездной клиентки. При этом стилист специально красит волосы Джен таким образом, чтобы подчеркнуть сияние кожи. То есть делает пряди у лица на тон светлее.

Обязательным после каждого окрашивания являются ухаживающие процедуры. Маски, лосьоны, масла - в ход идет все, что позволяет волосам выглядеть максимально здоровыми и ухоженными.

Правильное питание и спорт

В 50 Энистон выглядит на 35 (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Завидная стройность 50-летней Дженнифер - результат ежедневного труда в зале и на кухне. Энистон часто попадает в объективы папарацци во время пробежек на свежем воздухе.

“Все очень просто - пейте больше воды, ешьте фрукты и овощи”, - советует Джен. Также актриса - фанатка йоги, а недавно увлеклась силовыми упражнениями и боксом.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон в бабушкином свитере за $645 показала повседневный образ на зиму.