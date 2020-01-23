Мікрострум та інфрачервоні ванни: секрети краси 50-річної Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон (колаж: РБК-Україна)

Еністон робить ставку на професійний догляд, харчування і спорт - кожен день!

Дженніфер Еністон продовжує купатися в променях слави після свого більш ніж ефектного виходу на церемонії SAG Awards-2020 - премія Гільдії кіноакторів (19 січня, Лос-Анджелес). Можна з упевненістю сказати, що увага журналістів і глядачів світського заходу однозначно була прикута тільки до Джен. Нагадаємо, що під час церемонії піднялася чергова хвиля чуток про "возз'єднання" Еністон і Бреда Пітта. Парочка зустрілася за лаштунками червоної доріжки і мило привітала один одного, в чому прихильники відразу ж побачили позитивні "знаки".

Другим привід став ефектний вихід Еністон в шовковій відвертій сукні від Dior. 50-річна зірка серіалу "Друзі" виглядає бездоганно! Закордонні журналісти поспішили з'ясувати, завдяки чому Еністон в 50 виглядає на 35.

Мікрострум і холодні ванночки

Дженніфер регулярно відвідує кабінет косметолога, але і не проти домашнього догляду (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Незважаючи на те, що у Еністон від природи дістався відмінний стан шкіри, вона не пропускає походи до косметолога. Серед улюблених процедур Дженніфер в кріслі косметолога - мікроструми. З більш незвичних процедур - інфрачервоні ванни, до яких Дженніфер привчила її подруга і колега по серіалу "Друзі" Кортні Кокс.

Також актриса часто балує себе спа-процедурами. А з "народних" методів - постійна турбота про зволоження шкіри і холодні ванночки.

“Візьміть миску з крижаною водою і промийте обличчя 25 разів. Це відмінний спосіб розбудити шкіру", - говорила якось кінодіва.

Доглядаючи процедури для волосся

Фото: instagram.com/jenniferaniston

Ідеальне сяюче волосся - ще один привід для гордості Дженніфер. За станом волосся кінодіви стежить її персональний стиліст-перукар. Джен не любить сивину, тому завдання перукаря - кілька разів на місяць ретельно фарбувати волосся зоряної клієнтки. При цьому стиліст спеціально фарбує волосся Джен таким чином, щоб підкреслити сяйво шкіри. Тобто робить пасма у обличчя на тон світліше.

Обов'язковим після кожного фарбування є лікувальні процедури. Маски, лосьйони, олії - в хід йде все, що дозволяє волоссю виглядати максимально здоровими і доглянутими.

Правильне харчування і спорт

50 Еністон виглядає на 35 (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Завидна стрункість 50-річної Дженніфер - результат щоденної праці в залі і на кухні. Еністон часто потрапляє в об'єктиви папараці під час пробіжок на свіжому повітрі.

"Все дуже просто - пийте більше води, їжте фрукти та овочі", - радить Джен. Також актриса - фанатка йоги, а нещодавно захопилася силовими вправами і боксом.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон у бабусиній светрі за $645 показала повсякденний образ на зиму.