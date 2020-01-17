Дженнифер Энистон в бабушкином свитере за $645 показала повседневный образ на зиму

Дженнифер Энистон (коллаж: РБК-Украина)

Похоже, Энистон пыталась остаться незамеченной, но не тут то было

Уже в следующем месяце, 11 февраля Дженнифер Энистон отметить свое 51-летие. Однако актриса остается на пике не только популярности, но и красоты! Даже больше - в 2019 году Джен перенесла “вторую волну славы”, зарегистрировавшись в средине октября в сети instagram. Вау-эффекта, который последовал за этим, кажется, не ожидала даже сама Энистон. Всего за сутки на ее блог подписалось больше 1 млн человек, что уже стало рекордом сети по скорости подписки. На данный момент у нее больше 24 млн подписчиков. И популярность героини сериала “Друзья” продолжает расти.

Папарацци выслеживают едва ли не каждый новый выход актрисы. А модные СМИ спешат запечатлеть каждый ее образ.

Так, на днях экс-супруга Брэда Питта посетила студию звездного косметолога Шани Дарден в Беверли-Хиллз. Актриса очень скрупулезно следит за своим питание и поддержанием молодости! Энистон практикует интервальное голодание. И кстати, в салонных процедурах актриса непритязательна. Она предпочитает микротоковую подтяжку лица CACI Microlift, а также посещает процедуры ультразвуковой и лазерной терапии.

Скриншоты: instagram.com/jenniferaniston_italy

Выходя из кабинета косметолога звезда “Друзей” пыталась остаться незамеченной. Однако ее узнали даже за черными солнцезащитными очками. Новые фото Джен молниеносно разлетелись в американских СМИ. А от fashion-журналистов не ускользнул ее повседневный аутфит.

Образ Энистон точно не выдавал в ней кумира миллионов и кинодиву. Актриса выбрала объемный серый кашемировый свитер с высоким горлом - от бренда Rejina Pyo. Кстати, стоимость такой обновки составляет $645.

Образ довершают облегающие черные брюки, которые лишний раз подчеркивают стройные формы 50-летней Энистон. А также белые лоферы.

Отметим, Дженнифер уверена, что красота начинаются изнутри.

"У нас есть единственное тело, которое нам дают, и мы должны относиться к нему с вниманием и помнить о том, что мы едим и как мы заботимся о своей коже. Поэтому крайне важно хорошо высыпаться ночью, точно так же, как и увлажнять ее водой. Это обеспечивает дополнительное сияние кожи", — рассказала она Vogue.

А советы “вечной молодости” от Энистон включают в себя всем известные, но действенные правила: больше воды, полноценный и качественный сон, солнцезащитные крема.

Напомним, ранее 50-летняя Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в съемке для глянца и намекнула на новые отношения.